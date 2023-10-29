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Офтальмолог назвала безопасную для зрения позу при чтении лежа

Офтальмолог Лещенко назвала безопасную для зрения позу при чтении лежа
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Фото: Global Look Press/Robert Michael
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Читать лежа без вреда для зрения можно только в одной позе. Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко 29 октября предостерегла от чтения лежа на боку или спине.

«Ни в коем случае нельзя читать лежа на животе или на боку. Это неправильно физиологически, не очень удобно для глаз, в таких положениях лучше не читать. Есть четко определенное положение, единственная поза, которая допускается для чтения лежа, — на спине. Голова должна быть достаточно высоко приподнята, для этого можно использовать высокие подушки, свет должен падать сверху. Книгу или планшет нужно держать не перед носом, а на расстоянии примерно 40 см. В таком положении читать разрешается», — приводит ее слова радио Sputnik.

Специалист указала также, что вредно смотреть на планшет лежа в темноте. Так, уточнила она, делают многие подростки. Однако при таком использовании гаджета глаза испытывают большую нагрузку. В долгосрочной перспективе зрение может падать.

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Ранее, 12 октября, главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин назвал «Известиям» наиболее распространенные заболевания глаз, их симптомы и возможные последствия. В частности, по его словам, такое достаточно часто встречающееся заболевание, как конъюнктивит, может обернуться потерей глаза.

В тот же день врач-офтальмолог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы (филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ), к.м.н. Наталья Казинская рассказала «Известиям», что дети довольно много времени проводят за гаджетами, поэтому одним из наиболее распространенных офтальмологических заболеваний является миопия (близорукость).

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