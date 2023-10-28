Режиссер Театра им. Вахтангова рассказал о последнем спектакле актрисы Пешковой

Внучка писателя Максима Горького актриса Дарья Пешкова, о смерти которой стало известно 28 октября, всю жизнь проработала в Театре имени Евгения Вахтангова и в последний раз выходила на сцену в спектакле «Люди как люди». Об этом рассказал «Известиям» актер театра и кино, режиссер Вахтанговского театра заслуженный артист России Владимир Иванов.

«Она всю жизнь действительно проработала в Вахтанговском театре, и последняя ее премьера была в моем спектакле «Люди как люди». Это горьковская пьеса, и она была очень счастлива, что была занята в этом спектакле. С огромным удовольствием и ответственностью, замечательно играла», — рассказал Иванов.

Как отметил заслуженный деятель искусств России, роль Пешковой в спектакле была небольшая, но очень к месту.

«Само присутствие внучки Максима Горького в спектакле по Горькому в Театре имени Вахтангова — это такая знаковая ситуация. <...> Светлая память, она была замечательная актриса и преданный театру человек», — заявил Иванов.

Ранее 28 октября в пресс-службе Театра имени Евгения Вахтангова сообщили, что внучка писателя Максима Горького актриса Дарья Пешкова ушла из жизни в возрасте 96 лет.

Актриса родилась 12 октября 1927 года в итальянском городе Неаполь, но вскоре ее семья переехала в СССР. В 1949-м она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, а после ее приняли в труппу Вахтанговского театра.

За время своей работы Пешкова сыграла почти полсотни ролей, например Катю в «Поют жаворонки», немку в «Идиоте», бабу в «Виринее», акушерку в «Анне Карениной», цыганку Глашу в «Живом трупе», странников в «Пристани» и Палагею в «Люди как люди».