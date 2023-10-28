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Актриса Дарья Пешкова умерла в возрасте 96 лет

Актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, умерла в возрасте 96 лет
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Фото: Театр имени Евгения Вахтангова
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Внучка писателя Максима Горького актриса Дарья Пешкова ушла из жизни в возрасте 96 лет. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Театра имени Евгения Вахтангова.

«С прискорбием сообщаем: сегодня на 97-м году жизни не стало замечательной актрисы, яркой представительницы вахтанговской школы, внучки писателя Максима Горького — Дарьи Пешковой», — говорится в публикации театра.

Актриса родилась 12 октября 1927 года в итальянском городе Неаполь, но вскоре ее семья переехала в СССР. В 1949-м она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, а после ее приняли в труппу Вахтанговского театра.

За время своей работы Пешкова сыграла почти полсотни ролей, например Катю в «Поют жаворонки», немку в «Идиоте», бабу в «Виринее», акушерку в «Анне Карениной», цыганку Глашу в «Живом трупе», странников в «Пристани» и Палагею в «Люди как люди».

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