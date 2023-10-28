Число погибших в крупном ДТП в Египте возросло до 32
Число погибших в ДТП в Египте увеличилось до 32 человек, еще 63 ранены. Об этом 28 октября сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Авария произошла этим утром на трассе между Каиром и Александрией. По предварительным данным, перед 132-м км в направлении Каира у автобуса с пассажирами произошла утечка масла, которая привела к столкновению нескольких автомобилей. Некоторые машины загорелись.
Получивших травмы доставили в больницы, дальнейшим расследованием инцидента занялась прокуратура.
Информация о пострадавших россиянах в результате ДТП не поступала, сообщили «Известиям» в генконсульстве России в Александрии.
11 августа в Египте также произошло крупное ДТП. Тогда в египетской провинции Асуан 11 человек погибли и двое пострадали из-за столкновения микроавтобуса и автомобиля.