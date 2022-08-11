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В Египте 11 человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом
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В Египте 11 человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом

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Фото: Global Look press/Ahmed Gomaa
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В египетской провинции Асуан 11 человек погибли и двое пострадали в результате ДТП. Об этом 11 августа сообщил новостной портал Youm7.

Инцидент произошел на одной из сельскохозяйственных дорог региона — столкнулись микроавтобус и автомобиль. Среди погибших были опознаны трое, в том числе водитель микроавтобуса, личности остальных устанавливаются.

Пострадавших в результате ДТП доставили в больницу. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы и сотрудники скорой помощи, которые устанавливают детали произошедшего.

7 августа телеканал Televisa сообщил о шести погибших и девяти пострадавших в результате столкновения туристического микроавтобуса с коровой в Мексике. Автобус столкнулся с коровой, из-за чего водитель транспортного средства потерял управление и перевернулся.

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