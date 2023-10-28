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В крупном ДТП в Египте погибли 28 человек и 60 пострадали

Al Qabas: в результате ДТП в Египте погибли 28 человек, 60 пострадали
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Фото: соцсети
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Жертвами крупного ДТП на трассе между Каиром и Александрией в Египте стали по меньше мере 28 человек, 60 пострадали. Об это в субботу, 28 октября, пишет газета Al Qabas.

Предварительно, когда автобус с пассажирами ехал по дороге в пустыне, перед 132-м километром в направлении Каира произошла утечка масла, которая в результате привела к столкновению нескольких автомобилей. Некоторые машины загорелись.

Пострадавших доставили в больницы. Расследованием инцидента занялась прокуратура.

Официальных данных о количестве погибших нет. Минздрав Египта сообщает о 45 пострадавших. На место направлены 20 машин скорой помощи.

Информация о пострадавших россиянах в результате ДТП не поступала, сообщили «Известиям» в Генконсульстве России в Александрии.

11 августа в Египте также произошло крупное ДТП. Тогда в египетской провинции Асуан 11 человек погибли и двое пострадали из-за столкновения микроавтобуса и автомобиля.

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