Реклама
Прямой эфир
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Вене
Мир
Число погибших в крупном ДТП в Египте возросло до 32
Общество
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и гололеде
Мир
Словакия пообещала пересмотреть оборонное соглашение с США
Мир
Более 70% французов заявили о страхе нападения на Францию после Израиля
Мир
NYT узнала о попытках Киева создать импровизированные системы ПВО
Мир
Москва призвала к перезапуску переговоров Израиля и Палестины по формуле ООН
Мир
В «Аль-Кассам» заявили о ракетных ударах по Тель-Авиву
Культура
Подмосковный парк «Патриот» отметил свое девятилетие
Мир
МЧС Казахстана сообщило об увеличении числа жертв аварии на шахте до 32
Армия
Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и МиГ-29 в зоне СВО
Происшествия
Самолет рейса Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре
Мир
Израиль пропустит 10 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа
Сюжет:

В Венгрии назвали мешающий вступлению Швеции в НАТО фактор

Сийярто: критика Швецией Венгрии не помогает ратификации ее вступления в НАТО
0
Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвинения венгерского руководства со стороны Швеции в авторитаризме, недемократичности и диктаторстве не помогают ратификации парламентом Венгрии заявки Стокгольма на вступление в НАТО. На это указал в субботу, 28 октября, глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Комментируя возможность одобрения Будапештом вступления скандинавской страны в альянс к концу ноября, Сийярто отметил, что в конечном итоге всё зависит от того, когда парламентарии примут решение проголосовать по этому вопросу.

«Зависит от того, когда депутаты решат проголосовать по этому вопросу. Определенно, поведение Швеции не помогает. <…> Продолжение распространения фейковых новостей о Венгрии, продолжение обвинений Венгрии в недемократичности, диктаторстве и авторитаризме просто не приносит пользы», — сказал венгерский министр в беседе с «РИА Новости».

Швеции НАТО: Эрдоган одобрил вступление Стокгольма в альянс
Теперь протокол о присоединении к блоку должен ратифицировать парламент Турции

25 октября парламент Венгрии отказался от предложения оппозиции провести голосование по вопросу о присоединении Швеции к НАТО. Теперь оно может быть рассмотрено только в ноябре, сообщила депутат от партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи. В тот же день глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш на встрече с журналистами обратил внимание на то, что у Венгрии всё еще есть претензии к Швеции.

Венгерское правительство внесло в парламент данный законопроект еще летом 2022 года, но депутаты отложили его рассмотрение на неопределенный срок ввиду недружественных высказываний политиков Стокгольма в адрес Будапешта.

В свою очередь, шведская журналистка Крис Форсне днем ранее пришла к выводу, что Швеция попала в ловушку, приняв решение вступить в НАТО во время конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По мнению журналистки, у Швеции была традиция оставаться нейтральной, однако после вступления в Североатлантический альянс она оказалась в противостоянии с Россией. При этом сам момент выбран не очень удачно, так как на Ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября предложил парламенту страны утвердить протокол о присоединении Швеции к блоку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023