В Венгрии назвали мешающий вступлению Швеции в НАТО фактор

Обвинения венгерского руководства со стороны Швеции в авторитаризме, недемократичности и диктаторстве не помогают ратификации парламентом Венгрии заявки Стокгольма на вступление в НАТО. На это указал в субботу, 28 октября, глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Комментируя возможность одобрения Будапештом вступления скандинавской страны в альянс к концу ноября, Сийярто отметил, что в конечном итоге всё зависит от того, когда парламентарии примут решение проголосовать по этому вопросу.

«Зависит от того, когда депутаты решат проголосовать по этому вопросу. Определенно, поведение Швеции не помогает. <…> Продолжение распространения фейковых новостей о Венгрии, продолжение обвинений Венгрии в недемократичности, диктаторстве и авторитаризме просто не приносит пользы», — сказал венгерский министр в беседе с «РИА Новости».

25 октября парламент Венгрии отказался от предложения оппозиции провести голосование по вопросу о присоединении Швеции к НАТО. Теперь оно может быть рассмотрено только в ноябре, сообщила депутат от партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи. В тот же день глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш на встрече с журналистами обратил внимание на то, что у Венгрии всё еще есть претензии к Швеции.

Венгерское правительство внесло в парламент данный законопроект еще летом 2022 года, но депутаты отложили его рассмотрение на неопределенный срок ввиду недружественных высказываний политиков Стокгольма в адрес Будапешта.

В свою очередь, шведская журналистка Крис Форсне днем ранее пришла к выводу, что Швеция попала в ловушку, приняв решение вступить в НАТО во время конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По мнению журналистки, у Швеции была традиция оставаться нейтральной, однако после вступления в Североатлантический альянс она оказалась в противостоянии с Россией. При этом сам момент выбран не очень удачно, так как на Ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября предложил парламенту страны утвердить протокол о присоединении Швеции к блоку.