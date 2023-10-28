NYT узнала о попытках Киева создать импровизированные системы ПВО

На фоне приближающихся зимних холодов Украина отчаянно просит руководство США начать реализацию гибридного проекта систем противовоздушной обороны (ПВО) FrankenSAM, объединяющей ракеты западного калибра с пусковыми установками и радарами советской эпохи. Об этом сообщила газета The New York Times в субботу, 28 октября.

«С приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в усилении средств ПВО, чтобы защитить свои электросети от ракетных ударов, которые могут погрузить страну в ледяную тьму. <…> На самом деле они настолько отчаялись, что готовы экспериментировать с созданием чудовищного гибрида системы вооружений, имеющихся на Украине, и передового западного вооружения», — пишет газета.

Американские официальные лица, как отмечается в материале, называют это программой FrankenSAM, объединяющей передовые ракеты класса «земля – воздух» западного калибра с модернизированными пусковыми установками или радарами советской эпохи, которые украинские силы имеют под рукой.

Гибридная система подразумевает собой использование советских пусковых установок «Бук» и американских ракет «Си Спэрроу». Еще один вариант — задействование радаров советской эпохи в сочетании с американскими ракетами «Сайдвиндер».

«Система FrankenSAM может поспособствовать заполнению критических брешей в противовоздушной обороне Украины, и это самая важная задача, с которой Украина сталкивается сегодня», — сказала заместитель помощника министра обороны США по политике в отношении России, Украины и Евразии Лора Купер, чьи слова привело издание. Она добавила, что на Украину эти системы должны отправить уже этой осенью.

До этого, 15 октября, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат выразил сожаление относительно того, что у западных стран нет столько систем противовоздушной обороны, сколько просит Киев. Кроме того, он подтвердил, что страна будет брать системы ПВО в аренду для того, чтобы защищаться в зимний период.

Ранее в том же месяце украинский президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ в рамках контрнаступления испытывают нехватку боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Он указал на то, что ПВО — это важный элемент не только для контрнаступления, но и для защиты.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.