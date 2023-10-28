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NYT узнала о попытках Киева создать импровизированные системы ПВО

The New York Times: Украина попросила создать импровизированные комплексы ПВО
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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На фоне приближающихся зимних холодов Украина отчаянно просит руководство США начать реализацию гибридного проекта систем противовоздушной обороны (ПВО) FrankenSAM, объединяющей ракеты западного калибра с пусковыми установками и радарами советской эпохи. Об этом сообщила газета The New York Times в субботу, 28 октября.

«С приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в усилении средств ПВО, чтобы защитить свои электросети от ракетных ударов, которые могут погрузить страну в ледяную тьму. <…> На самом деле они настолько отчаялись, что готовы экспериментировать с созданием чудовищного гибрида системы вооружений, имеющихся на Украине, и передового западного вооружения», — пишет газета.

Американские официальные лица, как отмечается в материале, называют это программой FrankenSAM, объединяющей передовые ракеты класса «земля – воздух» западного калибра с модернизированными пусковыми установками или радарами советской эпохи, которые украинские силы имеют под рукой.

Гибридная система подразумевает собой использование советских пусковых установок «Бук» и американских ракет «Си Спэрроу». Еще один вариант — задействование радаров советской эпохи в сочетании с американскими ракетами «Сайдвиндер».

«Система FrankenSAM может поспособствовать заполнению критических брешей в противовоздушной обороне Украины, и это самая важная задача, с которой Украина сталкивается сегодня», — сказала заместитель помощника министра обороны США по политике в отношении России, Украины и Евразии Лора Купер, чьи слова привело издание. Она добавила, что на Украину эти системы должны отправить уже этой осенью.

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До этого, 15 октября, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат выразил сожаление относительно того, что у западных стран нет столько систем противовоздушной обороны, сколько просит Киев. Кроме того, он подтвердил, что страна будет брать системы ПВО в аренду для того, чтобы защищаться в зимний период.

Ранее в том же месяце украинский президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ в рамках контрнаступления испытывают нехватку боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Он указал на то, что ПВО — это важный элемент не только для контрнаступления, но и для защиты.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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