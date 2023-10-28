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Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана

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Фото: соцсети
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В Иране умерла 16-летняя студентка Армита Гераванд, которая впала в кому после того, как ее, предположительно, задержали в метро Тегерана из-за нарушения правил ношения хиджаба. Об этом сообщило агентство Fars News в субботу, 28 октября.

«Армита Гераванд, 16-летняя студентка, потерявшая сознание в метро, ​​скончалась через 26 дней, несмотря на усилия врачей», — передает агентство.

В материале сообщается, что в начале октября Гераванд, которая ехала в учебное учреждение со станции «Шахада» 4-й линии тегеранского метро, ​​«потеряла равновесие в вагоне метро и получила тяжелую травму из-за удара головой». Причиной инцидента, говорится в материале, некоторые «антииранские СМИ» назвали столкновение Армиты в результате конфликта с некими людьми в метро из-за хиджаба.

При этом отмечается, что друзья девушки, которые были с ней в момент инцидента, сообщили, что Гераванд не принимала участие ни в каком конфликте и никто ее не задерживал. Это, как отмечается в статье, подтверждается и кадрами с камер видеонаблюдения из метро.

«Компания метрополитена тут же опубликовала связанные с инцидентом видеоролики, на которых ясно видно, что Армита на протяжении всего пути не участвовала ни в каком конфликте. <...> Родители Армиты также рассказали, что, проверив и понаблюдав за всеми камерами метро, ​​они уверены, что никто в метро не имел никакого контакта с Армитой», — указывается в материале.

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В июле иранскую 62-летнюю актрису Афсане Байеган приговорили к двум годам лишения свободы за несоблюдение закона о ношении хиджаба. Приговор получил отсрочку на пять лет. Также женщина должна еженедельно посещать психолога на предмет лечения психического заболевания антисемейной личности и сдать справку о состоянии здоровья. Кроме того, Байеган должна составить рукописный конспект книги о важности ношения хиджаба, ей на два года запрещено выезжать из Ирана и пользоваться интернетом.

В апреле Тегеранский метрополитен запустил проект устного напоминания о ношении хиджаба и решил не допускать женщин с открытым лицом в метро. Сюжеты о том, как работники метрополитена останавливают женщин без хиджаба у билетных касс, транслируют иранские госканалы.

В том же месяце иранское правительство заявило, что установит камеры видеонаблюдения на улицах для установки личностей женщин, не соблюдающих дресс-код. Нарушительницам грозят штрафы, также они получат от полиции «сообщения с предупреждением о последствиях».

Осенью прошлого года широкий резонанс получила смерть 22-летней Махсы Амини, которая, по некоторым данным, умерла после задержания так называемой полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. В качестве официальной причины смерти девушки был указан сердечный приступ. Родственники умершей утверждали, что проблем с сердцем и со здоровьем в целом у Махсы Амини не было. А очевидцы, в свою очередь, рассказывали, что девушку после задержания избили в автозаке.

Гибель девушки вызвала волну протестов в Иране.

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