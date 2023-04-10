Женщинам без хиджаба запретят заходить в метро Тегерана

Тегеранский метрополитен предупредил, что «в соответствии с требованиями знатных людей Ирана по вопросу ношения хиджаба» запустил проект устного напоминания о соблюдении данной нормы ислама и решил не допускать женщин с открытым лицом в метро. Об этом 10 апреля сообщила на своем сайте газета The Guardian.

Сюжеты о том, как работники метрополитена останавливают женщин без хиджаба у билетных касс, транслируют иранские госканалы. Решение транспортной системы лишает многих женщин возможности приехать на работу.

По мнению экспертов, данный шаг стал частью плана правительства, направленного на то, чтобы заставить иранские ведомства и организации взять на себя ответственность за ношение женщинами хиджаба. Поскольку многие иранки не носят хиджаб, таким образом, протесты под лозунгом «женщины, жизнь, свобода», начавшиеся в сентябре, продолжаются в индивидуальной форме, власти исламской республики ищут способ принудить их закрывать лицо.

Исполнительный директор Tehran and Suburbs Metro Operation Company Масуд Даршти объявил о создании штаб-квартиры целомудрия и хиджаба для напоминаний женщинам об обязательности закрывать лицо в общественных местах.

В субботу, 8 апреля, иранское правительство заявило, что установит камеры видеонаблюдения на улицах для установки личностей женщин, не соблюдающих дресс-код. Нарушительницам грозят штрафы, также они получат от полиции «сообщения с предупреждением о последствиях».

Протесты начались в Иране в середине сентября 2022 года. После гибели молодой иранки Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба и вскоре скончавшейся, иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.

2 января текущего года Верховный суд Ирана приговорил участника беспорядков Мохаммада Боругани к смертной казни. Осужденный напал с ножом на одного из сотрудников сил безопасности, планируя его убить. По данным местных СМИ, суд Тегерана вынес смертный приговор уже шестерым участникам беспорядков.