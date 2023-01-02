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В Иране приговорили к казни еще одного участника беспорядков

Агентство Tasnim: суд в Иране приговорил к казни еще одного участника беспорядков
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Фото: REUTERS/WANA
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Верховный суд Ирана приговорил участника недавних беспорядков Мохаммада Боругани к смертной казни. Об этом 2 января сообщило агентство Tasnim.

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Как уточняется, осужденный напал с ножом на одного из сотрудников сил безопасности, планируя его убить.

«И тем самым создал для граждан атмосферу страха и отсутствия безопасности, поджог здание префектуры города Пакдашт (на юго-востоке провинции Тегеран) и нанес ущерб ее имуществу… Решением суда приговорен к смертной казни», — отмечается в сообщении.

По данным местных СМИ, суд Тегерана вынес смертный приговор уже шестерым участникам беспорядков.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. После гибели молодой иранки Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба и вскоре скончавшейся, иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.

Снятие хиджаба в Иране является преступлением. В 2018 году суд в Тегеране приговорил женщину, снявшую хиджаб на одной из улиц иранской столицы, к двум годам лишения свободы.

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