В Иране приговорили к казни еще одного участника беспорядков
Верховный суд Ирана приговорил участника недавних беспорядков Мохаммада Боругани к смертной казни. Об этом 2 января сообщило агентство Tasnim.
Как уточняется, осужденный напал с ножом на одного из сотрудников сил безопасности, планируя его убить.
«И тем самым создал для граждан атмосферу страха и отсутствия безопасности, поджог здание префектуры города Пакдашт (на юго-востоке провинции Тегеран) и нанес ущерб ее имуществу… Решением суда приговорен к смертной казни», — отмечается в сообщении.
По данным местных СМИ, суд Тегерана вынес смертный приговор уже шестерым участникам беспорядков.
Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. После гибели молодой иранки Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба и вскоре скончавшейся, иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.
Снятие хиджаба в Иране является преступлением. В 2018 году суд в Тегеране приговорил женщину, снявшую хиджаб на одной из улиц иранской столицы, к двум годам лишения свободы.