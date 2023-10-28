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Лавров заявил о страхе Запада перед «выращенным» на Украине монстром

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Запад начинает беспокоиться из-за того, какого монстра они «вырастили» на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу, 28 октября.

«Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что [президент Украины Владимир] Зеленский, его сподвижники уже мало слушаются и всё больше и больше выступают с претензиями к Западу», — сказал Лавров в интервью агентству БелТА.

Помимо этого, Лавров обратил внимание на то, что новая эскалация палестино-израильского конфликта заставила Запад задуматься о вопросах безопасности.

Теперь, по словам главы российского МИДа, западным странам нужно думать, как быть не только на Украине, где они хотят «нанести стратегическое поражение России на поле боя», а как вообще обеспечивать интересы безопасности.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны

На Западе в последнее время всё чаще стали говорить о том, что ситуация на Украине уходит на второй план в связи с обострением на Ближнем Востоке. Так, западные политики и общество уделяют больше внимания Израилю, на этом фоне Киев может испытать проблемы с поставками вооружений.

Кроме того, 9 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что отношения Вашингтона и Киева будут усложняться по мере приближения американских выборов президента. Он также обвинил сторонников экс-президента Дональда Трампа в том, что конгресс США не одобрил новый пакет помощи для Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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