Бастрыкину доложат по делу о воспрепятствовании работе журналистов МИЦ «Известия»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия», сообщил 28 октября официальный Telegram-канал ведомства.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Ранее, 27 октября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия».

По данным следствия, съемочная группа телеканала РЕН ТВ, находясь в торговом центре на юге Москвы, осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием, когда один из работников ТЦ, осознавая, что перед ним журналисты, применил физическую силу к сотруднику телекомпании.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

27 октября в Москве в одном из магазинов корреспондентам МИЦ «Известия» Ивану Литомину и Николаю Иванову помешали снять сюжет о ценах на продукты. Сюжет готовился для итоговой программы. Журналисты проверяли цены на определенные продукты питания. Физическая сила применялась к корреспонденту Ивану Литомину.