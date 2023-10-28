Власти подтвердили обнаружение тела массового убийцы из штата Мэн

Губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс 27 октября подтвердила, что подозреваемый в стрельбе в городе Льюистон обнаружен мертвым.

«...полиция штата обнаружила тело Роберта Карда в [соседнем населенном пункте] Лисбон. Он мертв», — сказала она.

Миллс добавила, что президент США Джо Байден уже проинформирован об этом.

Стрельба в американском городе произошла 25 октября. Злоумышленник открыл огонь по людям в баре, ресторане и магазине. Миллс на следующий день сообщала о 18 погибших. Еще 13 человек получили ранения.

Полиция Льюистона установила, что стрелявшим мог быть 40-летний Роберт Кард. Полицейские начали поиски Карда и порекомендовали жителям города быть осторожными, поскольку мужчина может быть опасен. Как объяснилось, подозреваемый — оружейный инструктор с опытом военной службы и, вероятно, психическими проблемами.

26 октября полиция окружила дом, который был связан с подозреваемым в преступлении. Несколько часов они призывали его выйти из здания. В то же время СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах также информировали о предсмертной записке подозреваемого, которую Кард, предположительно, оставил своему сыну.

В этот же день Байден постановил, что флаг США до заката 30 октября должен оставаться приспущенным над Белым домом и другими государственными учреждениями страны в память о жертвах стрельбы.

Данный инцидент, предположительно, стал самым массовым случаем расстрела в США в текущем году. Всего в 2023-м в Соединенных Штатах было зарегистрировано 565 инцидентов, в которых в результате стрельбы было убито не менее четырех человек за исключением стрелка.

После массовой стрельбы в Льюистоне президент США Джо Байден призвал представителей Республиканской партии в конгрессе принять закон о запрете продажи штурмового оружия в стране. Американский лидер также заявил, что отдал распоряжение своей администрации сделать всë необходимое для оказания помощи и поддержки жителям пострадавшего штата.