Полиция США окружила дом подозреваемого в стрельбе в штате Мэн

Полиция, окружив дом, который правоохранительные органы связывают с подозреваемым в массовом убийстве в штате Мэн в США, призывает его сдаться. Об этом 26 октября сообщил телеканал ABC News.

«Роберт Кард, вы арестованы, выходите сейчас же», — говорят правоохранители в мегафон, согласно распространенным видеокадрам.

Также полиция призывает людей, которые могут до сих пор оставаться в здании, выйти из него, говорится в сообщении. Телеканал со ссылкой на источники в правоохранительных органах также информирует о предсмертной записке подозреваемого, которую тот, предположительно, оставил своему сыну и в которой Кард не сообщает о мотивах произошедшего.

«Неизвестно, находится ли Роберт Кард в каком-либо из домов, которые будут обыскивать правоохранительные органы. Сотрудники правоохранительных органов просто проявляют должную осмотрительность, отслеживая каждую зацепку в попытке найти и задержать Карда», — привел телеканал слова пресс-секретаря полиции штата Мэн Шеннон Мосс.

Отмечается, что сотрудники полиции США окружили дом несколько часов назад и до сих пор призывали находящихся в нем выйти.

Ранее в этот день губернатор штата Мэн Джанет Миллс сообщила, что в результате массовой стрельбы в городе Льюистон 18 человек погибли, еще 13 получили ранения. Стрельба произошла накануне, 25 октября. Злоумышленник открыл огонь по людям в баре, ресторане и магазине. Президент Соединенных Штатов был сразу же проинформирован о произошедшем.

Как уточняет телеканал CNN, стрелок продолжает находиться на свободе.

По предварительной информации, данный инцидент стал самым массовым случаем расстрела в США в текущем году. Всего в 2023-м в Соединенных Штатах было зарегистрировано 565 инцидентов, в которых в результате стрельбы было убито не менее четырех человек за исключением стрелка.