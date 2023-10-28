Уголовное дело возбудили после гибели пяти человек в ДТП на Камчатке
Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково, 28 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.
«В Елизовской городской прокуратуре признано законным возбуждение уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении надзорного органа в Telegram-канале.
Уточняется, что будут проведены необходимые экспертизы, опрошены свидетели, чтобы восстановить события трагедии. Расследование находится на контроле Елизовской городской прокуратуры.
В ночь на 28 октября пять человек погибли в лобовом столкновении Infiniti и Mitsubishi Pajero. В результате ДТП возник пожар, уточнили в ГУ МЧС по Камчатскому краю. На место выезжала следственная группа.