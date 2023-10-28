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Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на Камчатке

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на Камчатке

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Фото: Прокуратура Камчатского края
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На трассе в Петропавловске-Камчатском столкнулись два автомобиля, погибли пять человек. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что на 39-м км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково произошло лобовое столкновение Infiniti и Mitsubishi Pajero. В результате ДТП возник пожар, все пассажиры и водители погибли.

Как сообщили в краевой прокуратуре в Telegram-канале, на месте работает следственная группа, деятельность которой координирует первый заместитель Елизовского городского прокурора Андрей Кузнецов.

Накануне пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила, что следователи Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля. Инцидент произошел на 83-м км автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. В ДТП столкнулись автомобиль Lada, которым управлял 19-летний водитель, и Scania в составе полуприцепа-цистерны с 52-летним водителем.

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