Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на Камчатке
На трассе в Петропавловске-Камчатском столкнулись два автомобиля, погибли пять человек. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что на 39-м км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково произошло лобовое столкновение Infiniti и Mitsubishi Pajero. В результате ДТП возник пожар, все пассажиры и водители погибли.
Как сообщили в краевой прокуратуре в Telegram-канале, на месте работает следственная группа, деятельность которой координирует первый заместитель Елизовского городского прокурора Андрей Кузнецов.
Накануне пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила, что следователи Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля. Инцидент произошел на 83-м км автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. В ДТП столкнулись автомобиль Lada, которым управлял 19-летний водитель, и Scania в составе полуприцепа-цистерны с 52-летним водителем.