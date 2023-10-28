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В Самарской области после гибели четырех человек в ДТП возбудили уголовное дело

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Фото: СК РФ по Самарской области
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Следователи Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 17:00 по местному времени (16:00 по мск) на 83-м км автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. В ДТП столкнулись автомобиль LADA, которым управлял 19-летний водитель, и Scania в составе полуприцепа-цистерны с 52-летним водителем. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля LADA, из которых один был несовершеннолетним, получили телесные повреждения, от которых скончались на месте ДТП.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП на месте происшествия.

Ранее в этот день легковой автомобиль с «мигалкой» и пассажирский автобус столкнулись в центре Москвы на Таганской улице. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия, на которых видно, что обе машины получили серьезные повреждения. По предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением. В результате пострадали три человека — водитель легковушки и два пассажира автобуса.

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