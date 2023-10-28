Business Insider узнал о планах Маска превратить Х в сайт знакомств

Американский бизнесмен и владелец социальной сети X (бывш. Twitter) Илон Маск планирует сделать сайт знакомств и цифровой банк. Об этом 27 октября сообщил портал Business Insider.

«В формате видеоконференции прошло собрание с участием гендиректора компании Линды Яккарино и Илона Маска. В ходе собрания Маск заявил, что в 2024 году соцсеть X станет полноценным сайтом знакомств и цифровым банком», — говорится в публикации.

Ранее, 19 сентября, Маск заявил, что его социальная сеть Х планирует запустить ежемесячную платную подписку. Он не уточнил, сколько будет стоить нововведение и какие функции приложения не будут доступны без подписки.