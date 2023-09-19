Илон Маск заявил о планах сделать соцсеть Х платной

Предприниматель Илон Маск заявил, что его социальная сеть Х (бывш. Twitter) планирует запустить ежемесячную платную подписку, о чем сообщает американский телеканал CNBC 19 сентября.

«Социальная сеть переходит к небольшой ежемесячной оплате за использование X для борьбы с огромными армиями ботов», — пояснил бизнесмен во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, в ходе которой стороны обсудили проблемы регулирования искусственного интеллекта.

Маск не уточнил, сколько будет стоить нововведение и какие функции приложения не будут доступны без подписки. Также он отметил, что его соцсетью ежемесячно пользуется 550 млн пользователей, которые создают от 100 млн до 200 млн постов в день.

14 сентября Маск объявил о новой функции сокрытия лайков в Х, благодаря которой другие пользователи не будут видеть, какие сообщения понравились тому или иному читателю. До этого каждый понравившийся пост фиксировался на странице пользователя в специальной вкладке «Лайки».