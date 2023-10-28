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Романкевич досрочно одержал победу над Дациком в бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Белорусский кикбоксер Петр Романкевич досрочно одержал победу над российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию в ночь на 28 октября ведет телеканал РЕН ТВ.

В первом раунде Романкевич занял позицию обороны, Дацик, в свою очередь, ударами держал соперника в напряжении. Ключевым моментом раунда стал мощный апперкот от Дацика, который потряс Романкевича.

Однако уже во втором раунде Дацик сбавил обороты, чем и воспользовался Романкевич, который ударом отправил Дацика на настил ринга. Судья решил, что Дацик не может продолжать бой. Он остановил поединок, и Романкевич победил техническим нокаутом.

Язык мой — враг твой: как Чурчаев и Галимов зарубились еще до турнира
Со-главный поединок «Бойцовского клуба РЕН ТВ» обещает стать очень принципиальным

Предыдущий бой турнира между мастером спорта по боксу Шамилем Галимовым по прозвищу Пахан и бойцом MMA Шовхалом Чурчаевым завершился ничьей. В третьем раунде соперники были равны. В первом раунде Чурчаев не шел вперед, вероятно, из-за дискомфорта с ногой. Во второй трехминутке он проявил инициативу, однако ничего особенного не показал. Судьи не выявили победителя в бою.

Кроме того, на ринг вышел многократный чемпион Европы и мира в боевых единоборствах Вячеслав Василевский, который победил бойца ММА Максима Федорова. В первом раунде оба спортсмена продемонстрировали равный бокс, поэтому было трудно отдать кому-либо предпочтение. В заключительном раунде Василевский также доминировал, но завершить бой досрочно всё же не смог.

В первом поединке в рамках суперсерии российский ММА-боец Иван Емельяненко одержал победу раздельным решением судей над бойцом микс-фрайта Юрием Рябым В заключительном, третьем, раунде бойцы быстро обменивались ударами. В результате бой был практически равным, один из судей отдал победу Ивану Емельяненко. Другой увидел незначительное преимущество Емельяненко, а третий отдал победу Рябому.

Ранее, 26 октября, на взвешивании перед поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Дацик пощекотал Романкевича. По словам Романкевича, это элементы шоу, которые нравятся зрителям. А к Дацику у него нет никаких обид.

На самой церемонии взвешивания Дацик показал вес 120 кг, Романкевич оказался значительно легче — 107,4 кг.

До этого, 22 октября, боец ММА Андрей Семенов поделился с «Известиями» прогнозом о бое между Дациком и Романкевичем. Он указал на то, что в предстоящем бою по правилам ММА встретятся два представителя ударной школы. Функциональная выносливость выходит на первый план в случае борьбы в партере, поэтому результат поединка определится в стойке, добавил Семенов.

Накануне боец MMA Александр Олейник заявил, что предстоящий поединок сможет выиграть любой из спортсменов, однако Дацику нужно опередить соперника в начале противостояния, иначе он потеряет время, и Романкевич сможет выйти вперед из-за техничности.

Бой Дацика и Романкевича прошел по правилам MMA, он стал главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в ночь на 28 октября.

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