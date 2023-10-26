Романкевич отреагировал на щекотку от Дацика на взвешивании

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик 26 октября пощекотал белорусского кикбоксера Петра Романкевича на взвешивании перед поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам Романкевича, это элементы шоу, которые нравятся зрителям. А к Дацику у него нет никаких обид.

«Мы выйдем, решим вопрос в ринге и будем готовиться к следующим боям. Я думаю, что всем понравилось. Мы всё делаем для зрителя», — сказал он.

Ранее в этот день прошла церемония взвешивания участников турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября. Дацик показал вес 120 кг, Романкевич оказался значительно легче — 107,4 кг.

22 октября боец ММА Андрей Семенов поделился с «Известиями» прогнозом о бое между Дациком и Романкевичем. Он указал на то, что в предстоящем бою по правилам ММА встретятся два представителя ударной школы. Функциональная выносливость выходит на первый план в случае борьбы в партере, поэтому результат поединка определится в стойке, добавил Семенов.

За день до этого боец MMA Александр Олейник заявил, что предстоящий поединок сможет выиграть любой из спортсменов, однако Дацику нужно опередить соперника в начале противостояния, иначе он потеряет время и Романкевич сможет выйти вперед из-за техничности.

21 октября Дацик сообщил, что готов нанести оппоненту мощнейший удар. В ответ Романкевич признал, что у Дацика есть нокаутирующий удар, но предупредил, что им еще нужно суметь попасть по цели.

Бой Дацика и Романкевича пройдет по правилам MMA, он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 27 октября.

В соглавном бою встретятся представитель поп-ММА Чурчаев и серебряный призер Кубка мира Галимов. Кроме того, зрители увидят схватку между профессиональным бойцом ММА Ильясом Якубовым и чемпионом M-1 Вячеславом Василевским, а также бой между Иваном Емельяненко и Юрием Рябым.

Поединки пройдут на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Билеты можно приобрести по ссылке.