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Боец Семенов спрогнозировал ход боя между Дациком и Романкевичем

Боец ММА Семенов назвал стиль борьбы Дацика «броситься и растерзать»
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Фото: РЕН ТВ
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Боец ММА Андрей Семенов в воскресенье, 22 октября, поделился с «Известиями» прогнозом о главном бое между Вячеславом Дациком и Петром Романкевичем на предстоящем поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 27 октября.

«Что может сделать Слава? Как всегда, в своей манере кинуться в атаку с боковым слева, пытаясь забить противника кулаками. Это его характерная манера ведения боя: броситься и растерзать», — отметил спортсмен.

Кроме того, он указал, что в бою по правилам ММА встретятся два представителя ударной школы. Функциональная выносливость выходит на первый план в случае борьбы в партере, поэтому результат поединка определится в стойке, добавил Семенов.

Семенов также сделал свои прогнозы по поводу схватки между Вячеславом Василевским и Ильясом Якубовым. По мнению бойца, Василевскому хватит технических данных и опыта, чтобы одержать победу над соперником.

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Ранее, 21 октября, боец MMA Александр Олейник заявил, что предстоящий поединок сможет выиграть любой из спортсменов, однако Дацику нужно опередить соперника в начале противостояния, иначе он потеряет время и Романкевич сможет выйти вперед из-за техничности.

В этот же день Дацик сообщил, что готов нанести оппоненту мощнейший удар. В ответ Романкевич признал, что у Дацика есть нокаутирующий удар, но предупредил, что им еще нужно суметь попасть по цели.

Бой Дацика и Романкевича пройдет по правилам MMA, он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 27 октября. Поединки пройдут в формате три раунда по три минуты.

Поединки пройдут на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Билеты можно приобрести по ссылке.

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