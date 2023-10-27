В Мексике ввели режим ЧС после мощного урагана

Режим ЧС ввели в мексиканском штате Герреро после урагана «Отис». В курортном Акапулько стихия повредила 80% отелей и аэропорт, нарушены все виды связи и автомобильное сообщение, передает телеканал «Известия». В городе из-за транспортного коллапса застряли десятки тысяч туристов, включая иностранцев. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что 27 человек погибли, еще четверо пропали без вести. В региональном правительстве заявили, что число погибших и пострадавших может увеличиться. Стихия повредила 58 опор ЛЭП, более 300 тыс. человек остаются без электричества.

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