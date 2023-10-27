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На Украине прошли акции протеста с требованием демобилизации военных ВСУ

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Родственники мобилизованных украинцев организовали акции протеста в Киеве и других городах страны, требуя демобилизации или хотя бы ротации военных, которые были призваны в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в самом начале конфликта. Об этом 27 октября пишет украинское издание «Телеграф».

По данным СМИ, люди заполонили площадь Независимости в Киеве, в руках они держат плакаты с надписями «Мой муж на войне уже 586 дней. Пришло время других», «Демобилизацию нашим защитникам!» и другими. По словам родственников, их близкие, находящиеся на военной службе, «истощены физически и морально».

Отмечается, что аналогичная акция в Полтаве перед зданием городского совета, а также в Одессе на Думской площади. Всего, по данным местных изданий, в стране состоялось 17 подобных митингов.

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Ранее 27 октября находящийся в российском плену украинский боец Владимир Непретворенный призвал своих соотечественников избегать мобилизации. Он также рассказал о большом количестве отказников в его подразделении. По его словам, сержанты применяют к ним насилие или пытаются их запугать. Самого военного ВСУ мобилизовали насильно.

До этого, 23 октября, пленный ВСУ Алексей Авраменко рассказал о некачественной подготовке украинских военных, распространении фейков в украинских войсках и посоветовал соотечественникам под любым предлогом не идти на фронт.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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