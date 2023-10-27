Прокурор запросил 7,5 года колонии для Батурина по делу о мошенничестве

Прокурор попросил суд приговорить к 7,5 года колонии бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом стало известно 27 октября на заседании Симоновского суда Москвы.

В ходе прений сторон по делу прокурор запросил для обвиняемого семь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, пишет ТАСС. Адвокат Батурина Игорь Шабанов сообщил, что его подзащитный свою вину не признает.

Уголовное дело связано с событиями 2011 года, когда бизнесмен судился со своей сестрой Еленой Батуриной, супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, из-за акций строительной компании «Интеко». Согласно обвинительному заключению, Батурин совершил хищение 552 млн рублей, став владельцем 25% акций «Интеко».

Суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Батурина 3 октября. Как сообщил тогда корреспондент «Известий», свою вину предприниматель признал, однако его адвокат заявил, что предприниматель себя оговорил.

Батурин был арестован в июле прошлого года. Заявление на него еще в 2017 году написала Елена Батурина, сообщив о попытках старшего брата незаконным образом получить рыночную стоимость 25% акций АО «Интеко». По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Четыре года бизнесмен проходил по нему как свидетель, но летом 2021 года перешел в разряд обвиняемых. На следствии он сначала отвергал обвинение, однако потом предпочел с ним согласиться.

Батурина основала «Интеко» в 1991 году. Изначально предприятие производило изделия из пластика, а потом перешло на строительный бизнес, таким образом став одной из крупнейших девелоперских структур в Москве.

Виктор Батурин с 1999 по 2005 год занимал должность вице-президента компании, но в 2006-м его уволили за растраты. После этого начались судебные тяжбы между братом и сестрой, завершившиеся подписанием мирового соглашения в 2008 году. Однако в 2010 году Батурин обвинил сестру в незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций компании и невыплате зарплаты за 2005 год размером 3,46 млрд рублей.