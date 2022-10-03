Батурин в суде признал вину по делу о мошенничестве

Симоновский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в мошенничестве. Свою вину предприниматель признал, однако его адвокат заявил, что предприниматель себя оговорил. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает корреспондент «Известий».

Согласно обвинительному заключению, Батурин совершил хищение 552 млн рублей, став владельцем 25% акций строительной компании «Интеко».

«В содеянном глубоко раскаиваюсь», — сказал бизнесмен, обращаясь к судье.

Однако, как заявил его адвокат Игорь Шибанов, подсудимый оговаривает себя.

«Несмотря на признание Батуриным своей вины, <...> считаю необходимым заявить о том, что мой подзащитный Батурин совершил самооговор», — сказал адвокат.

Следующее заседание запланировано на 10 октября.

Ранее, в конце августа, прошло первое заседание, на котором был продлен срок ареста подсудимого. После этого разбирательство отложили из-за болезни основного адвоката подсудимого, у которого диагностировали коронавирус.

Батурин был арестован в июле прошлого года. Заявление на него еще в 2017 году написала Елена Батурина, сообщив о попытках старшего брата «незаконным» образом получить рыночную стоимость 25% акций АО «Интеко». По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Четыре года Батурин проходил по нему как свидетель, но летом 2021 года перешел в разряд обвиняемых. На следствии он вначале отвергал обвинение, но потом предпочел с ним согласиться.

Батурина основала «Интеко» в 1991 году. Изначально предприятие производило изделия из пластика, а потом перешло на строительный бизнес, таким образом став одной из крупнейших девелоперских структур в Москве.

Виктор Батурин с 1999 по 2005 год занимал должность вице-президента компании, но в 2006-м его уволили за растраты. После этого начались судебные тяжбы между братом и сестрой, завершившиеся подписанием мирового соглашения в 2008 году. Однако в 2010 году Батурин обвинил сестру в незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций компании и невыплате зарплаты за 2005 год размером 3,46 млрд рублей.