Американская певица Тейлор Свифт стала миллиардером

По оценке Bloomberg, американская певица Тейлор Свифт впервые стала миллиардером, ее общий капитал составил $1,1 млрд. Об этом агентство сообщило в пятницу, 27 октября.

По подсчетам Bloomberg, артистка получила $400 млн от музыкальных релизов с 2019 года, $370 млн ей принесла продажа мерча и билетов на концерт, на YouTube и Spotify певица заработала дополнительные $120 млн. Еще в $110 млн агентство оценило недвижимость Свифт и в $80 млн — прибыль в виде роялти от продажи музыки.

Уточняется, что одним из факторов, который увеличил состояние певицы до $1 млрд, стал ее концертный тур Eras. По оценкам Bloomberg Economics, 53 концерта Свифт, состоявшихся в США в этом году, внесли в американский валовый внутренний продукт (ВВП) $4,3 млрд.

«Хотя оценок прибылей Swift Eras предостаточно, анализ Bloomberg носит консервативный характер и основывается только на активах и доходах, которые можно подтвердить или проследить на основе публично раскрытых цифр», — говорится в сообщении.

Так, в расчетах учитывалась оценочная стоимость музыкального каталога и пяти домов, а также доходы от стриминговых сделок, продажи музыки, билетов на концерты и сувенирной продукции.

20 октября сообщалось, что концертный фильм Свифт Taylor Swift: The Eras Tour за неделю мирового проката заработал около $130 млн, побив рекорд предыдущего громкого концертного фильма «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» (2011, $90 млн).