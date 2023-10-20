Подключили к Свифт: когда в российском прокате появится фильм-концерт певицы

Через неделю после триумфального мирового релиза концертный фильм Тейлор Свифт The Eras Tour оказался в интернете, но в экранном качестве. В России в прокат он пока не вышел. А за рубежом получил стопроцентную поддержку критиков и заработал уже около $130 млн. Российские фанаты певицы с нетерпением ждут картину на большом экране, но кинотеатры не верят в успех новинки. «Известия» выяснили, какие перспективы у Тэйлор Свифт исполнить свои номера в залах РФ.

Эффект Свифт

Концертный фильм певицы Тейлор Свифт вышел в мировой прокат 11 октября, но шума наделал еще до релиза. Всё дело в том, что артистка решила играть по своим правилам — отказалась от сотрудничества со студиями и напрямую заключила контракт с кинотеатрами. Эффект Свифт — одной из самых популярных певиц современности — нарушил график премьер . После объявления даты релиза сразу несколько фильмов спешно перенесли выход. Среди них «Изгоняющий дьявола: Верующий», которому пришлось стартовать на неделю раньше (6 октября вместо 13-го).

Кадр из фильма Taylor Swift: The Eras Tour Фото: AMC Theatres

Отличилась картина и феноменальными сборами. За неделю, по данным сервиса Box Office Mojo, она заработала в мире $123,5 млн. Для сравнения: общемировые сборы проекта «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» (2011) — $99 млн. Хотя до результатов концертного проекта Майкла Джексона «Вот и всё» (2009) Свифт пока далеко. Тот собрал в мире больше $250 млн. Но по итогам первого уикенда Свифт побила и его.

Taylor Swift: The Eras Tour — даже не документалка, а, по сути, трехчасовой фильм-концерт. Сейчас певица колесит по миру с туром, и для многих поклонников фильм — это единственный способ увидеть шоу артистки. Во-первых, билет в кино дешевле, чем на концерт. Например, самый бюджетный на ее выступление в феврале в Японии стоит около 10 тыс. рублей. А если ты фанат из России, то придется заплатить еще за перелет и проживание. И вот затраты уже превышают 200 тыс. рублей.

Девочка-отличница

Старт продаж на шоу Свифт обычно превращается в настоящее безумие — фанаты моментально скупают билеты. Музыковед, обозреватель «Известий» Сергей Уваров объяснил популярность певицы, назвав ее «классической девочкой-отличницей».

— Она хорошо поет (хотя и не обладает выдающимися вокальными данными или каким-то необычным тембром), прекрасно выглядит, излучает оптимизм и позитивность, — отметил Уваров. — В общем, она безупречна, и столь же безупречен ее имидж. Ни одного скандала, ни одной обнаженной съемки, ни одного провокационного высказывания.

Кадр из фильма Taylor Swift: The Eras Tour Фото: AMC Theatres

Свифт нравится подросткам и молодежи, потому что своим примером показывает, какой классной и успешной может быть простая девчонка, считает эксперт.

— И в то же время на ее концерт смело можно привести свою бабушку, не боясь, что та упадет в обморок от сквернословия или нарочитой сексуальности. А еще Тейлор очень хорошо чувствует тренды и запросы аудитории. Когда в 2020-м в разгар пандемии всем хотелось душевного спокойствия и гармонии с природой, она выпустила мягкий полуакустический альбом Folklore сплошь из мажорных песен — и он стал суперпопулярным . Но пандемия прошла, и Тейлор снова дает мощный поп, — резюмировал Сергей Уваров.

На сцене с кумиром

Спустя всего неделю после триумфального релиза фильм слили в Сеть, но в экранном качестве, что, конечно, придется по вкусу не каждому фанату. В России в официальный прокат он не вышел — но и в неофициальный тоже. Местные студии дубляжа готовы взяться за озвучку ленты. Так, представитель Red Head Sound в разговоре с «Известиями» не исключил, что это возможно, и выразил заинтересованность в таком проекте. Тем более, что и переводить там особо нечего: большая часть фильма — музыкальные номера.

Другое дело, что для перевода должен быть заказчик. «Известия» связались с несколькими кинотеатрами столицы, чтобы узнать, планируют ли там показывать фильм. В некоторых не только о фильме, но и самой о певице ничего не знали. Однако у фан-сообщества запрос на просмотр концерта на большом экране есть.

Кадр из фильма Taylor Swift: The Eras Tour Фото: AMC Theatres

— Нам очень жаль, что мы остались в стороне. Знаем людей, которые даже в соседние страны летали ради фильма. Мне тоже повезло увидеть его в кино, и я собираюсь пойти еще раз. Те, у кого такой возможности нет, смотрят экранные версии. Другие ждут более качественных записей или релиза на стриминге. В любом случае спрос на фильм высок. Тейлор у нас не так популярна, ждать ее в гости не приходится — конечно, здорово увидеть концерт хотя бы на экране. На большом экране с красивой картинкой — еще лучше. Уверена, что многие бы пошли в кино независимо от наличия фильма в интернете , — рассказала «Известиям» администратор крупного фан-сообщества певицы во «ВКонтакте» Анастасия Чадаева.

Она добавила, что фильм оправдал ожидания фанатов, которые не стеснялись вставать со своих мест в кинотеатрах, танцевать и подпевать во время сеанса.

Как показывает практика других фильмов-концертов, зритель на них в кино идет охотно. Проект южнокорейской группы «BTS: Открой свою душу» заработал в российском прокате почти 50 млн рублей. Это сопоставимо со сборами хорошей арт-драмы.

Кадр из фильма Taylor Swift: The Eras Tour Фото: AMC Theatres

Примечательно, что Taylor Swift: The Eras Tour получил 99% положительных отзывов зрителей на сайте Rotten Tomatoes и стопроцентную поддержку критиков (на момент публикации там 61 рецензия).

«Этот проект был создан для массового потребления. Это то, что объединяет совершенно незнакомых людей в полной тьме. А песенник заслуживает полноценных впечатлений — как и от кино», — пишет Роб Шеффилд из Rolling Stone.