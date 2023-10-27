Свыше 90% опрошенных россиян стали более финансово грамотными в 2023 году

Более половины опрошенных россиян (94%) считают, что в 2023 году стали лучше контролировать свои расходы и приобрели правильные финансовые привычки. И только 6% респондентов считают, что их финансовая грамотность за год не поменялась и они по-прежнему не могут контролировать свои расходы. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которым ознакомились «Известия» 27 октября.

«Выяснилось, что почти треть опрошенных (32%) стали внимательнее вчитываться в кредитные договоры, чтобы увидеть скрытые комиссии и допуслуги», — отметили эксперты.

Так, 22% респондентов стали внимательнее относиться к своим персональным данным: четверть из них (26%) не стали заполнять графы с личной информацией на непроверенных сайтах, 45% перестали оставлять данные в магазинах, где предлагают карты лояльности, а 29% решили указывать неверную информацию, чтобы мошенники не могли воспользоваться их данными.

«17% опрошенных считают, что улучшили свою финграмотность за счет использования новых финансовых инструментов — инвестиций в ценные бумаги или драгоценные металлы, — а 7% признались, что отказались от кредитов в этом году, чтобы контролировать свою долговую нагрузку», — уточнили аналитики.

При этом 16% респондентов занимаются финансовым просвещением своих пожилых родственников.

«Одновременно с повсеместной цифровизацией увеличивается и количество россиян с высоким уровнем цифровой финансовой грамотности. Сейчас не только регулятор, но и финансовые организации реализуют проекты, направленные на повышение осведомленности граждан. Практически у каждого крупного банка и микрофинансовой организации есть свои блоги, посвященные актуальным клиентским проблемам, при этом более 30% финансовых организаций задействуют и офлайн-коммуникацию с населением: проводят лекции или спецкурсы», — отметили в финансовом маркетплейсе.

Эксперты подчеркнули, что забота о финансовой грамотности населения РФ — тренд, который выгоден сразу всем: клиенты учатся более комплексно использовать преимущества банковских продуктов, а банки — сохранять лояльность потребителей и минимизировать кризисные ситуации.

Ранее, 7 октября, аналитики финансового маркетплейса «Сравни» рассказали «Известиями», что, по результатам их опроса, 89% респондентов считают, что несовершеннолетних стоит обучать финансовой грамотности. При этом, по мнению большинства, лучше начинать обучение с начальной школы, с 6—7 лет.