Почти 90% россиян заявили о необходимости обучения детей финансовой грамотности

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» выяснили, как россияне относятся к обучению детей финансовой грамотности. Результатами опроса они поделились с «Известиями» 7 октября. Так, 89% респондентов считают, что несовершеннолетних стоит этому обучать. При этом, по мнению большинства, лучше начинать обучение с начальной школы: с 6–7 лет.

По данным исследования, больше половины россиян (60%) считают, что средне разбираются в финансовой грамотности и хотели бы улучшить свои знания. Почти треть (27%) вообще не разбирается в финансовых инструментах. Всего 12% опрошенных указали, что отлично ориентируются в сфере финансов.

При этом половина россиян хотя бы один раз в жизни совершала финансовые ошибки из-за нехватки знаний. 13% из всех опрошенных совершали крупные ошибки и теряли большие суммы денег –– более 5 тыс. рублей.

Больше половины (55%) опрошенных считают, что учить детей финансовой грамотности нужно с начальной школы. Около трети респондентов (26%) уверены, что начинать стоит в более старшем возрасте – со средней школы (11–15 лет). Еще 16% респондентов считают, что знаниям о финансах следует обучать уже в детском саду: с 4–5 лет. Всего 2% ответили, что обучать финансовой грамотности детей не нужно.

Ответственность за обучение детей основам экономической грамотности несут родители и родственники. Такой вариант ответа выбрали 59% опрошенных. Еще 20% респондентов уверены, что это обязанность школьных учителей. Другие 20% россиян считают, что обучать детей финансовой грамотности должны преподаватели дополнительных курсов.

Россияне считают, что детей в первую очередь нужно учить грамотно обращаться с личными деньгами и вести учет трат (66%). Еще треть опрошенных (28%) считает, что важнее рассказывать, откуда берутся и куда уходят деньги. Всего 5% россиян считают, что детям нужно знать, как устроены популярные финансовые продукты — вклады, кредиты и займы.

20% опрошенных признались, что их дети или дети знакомых теряли деньги или давали в долг без возврата. 13% респондентов отметили, что сталкивались с необдуманными покупками детей онлайн. Еще 3% россиян рассказали, что знают случаи, когда дети переводили большие суммы мошенникам.

«Финансовая грамотность стала неотъемлемой частью жизни, уверен, что обучать ее основам нужно с детства. На данный момент мы видим печальную статистику: в среднем пользователи нашей площадки выплачивают по четыре кредита одновременно. Улучшение уровня финансовой грамотности позволит разобраться с денежными вопросами и улучшить в целом качество жизни», –– сказал генеральный директор маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов.

В конце июня инвестор, финансовый консультант Татьяна Волкова сказала в беседе с «Известиями», что развитие финансовой грамотности — важный аспект воспитания детей. По ее словам, важно помочь ребенку разобраться с деньгами на практике, рассказать ему о различных форматах денег (о наличных средствах, банковских картах). Кроме того, с маленькими детьми можно поиграть в «кассу», чтобы они понимали суть товарно-денежного обмена, добавила эксперт. При этом, если ребенок достиг шести-восьмилетнего возраста, можно приобрести финансовые игры посложнее, например «Монополию».