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В ЦБ заявили о необходимости сворачивать льготную ипотеку по окончании программы

Набиуллина: льготную ипотечную программу надо сворачивать при ее завершении
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Льготные ипотечные программы в РФ нужно сворачивать по мере истечения срока их действия, так как они влияют на рост цен на жилье. Об этом 27 октября заявила глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Когда есть широкие льготные программы, это вполне логичное рациональное поведение, когда можно получить льготный кредит по фиксированной ставке, а свои сбережения хранить под высокой ставкой. Надо сказать, что такой массовой практики нет, но ситуация нас не может не беспокоить, и она позволяет людям со сбережениями зарабатывать на льготных кредитах», — сказала Набиуллина.

Так, по ее словам, массовые льготные программы по ипотеке повышают цены на недвижимость. Глава ЦБ отметила, что за последние три года цены на жилье выросли на 90%, и это существенно выше инфляции и доходности.

Набиуллина подчеркнула, что льготные ипотечные программы уместны только как антикризисные меры. Она уточнила, что при их завершении ситуация с ценами на жилье стабилизируется.

Ссуды дело: банки столкнулись с двойным оформлением льготной ипотеки
Почему заемщикам удавалось обходить запреты и что будет с такими жилищными кредитами

Ранее, 18 октября, источники на финансовом рынке, информацию которых подтвердили в «ДОМ.РФ», сообщили «Известиям», что банки столкнулись с оформлением двух и более льготных ипотек на одного человека, хотя с 2023 года получить такую ссуду разрешается лишь один раз.

До этого, 12 октября, директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что пока преждевременно говорить о пузыре на рынке ипотеки в РФ, но ряд дисбалансов есть, включая ухудшение стандартов кредитования. По ее словам, наблюдается разница цен между первичным и вторичным рынками недвижимости.

29 сентября Набиуллина заявила, что фиксируются признаки перегрева российского рынка ипотечного кредитования. Она отметила, что Банк России в данном вопросе беспокоят два фактора: качество кредитов и их влияние на рынок жилья. По ее словам, регулятор будет следить за качеством ипотеки и при необходимости применять более жесткие меры.

ЦБ пообещал с 1 декабря ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на новостройки. Он установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях в 2,0. Это решение связанно с тем, что в течение II квартала банки практически не предоставляли кредиты по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом менее 10%.

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