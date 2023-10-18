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Банки столкнулись с двойным оформлением льготной ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Банки столкнулись с оформлением двух и более льготных ипотек на одного человека, хотя с 2023 года получить такую ссуду разрешается лишь один раз. При этом субсидия от государства положена первой организации, куда обратился клиент. Об этом «Известиям» сообщили источники на финансовом рынке, информацию подтвердили в ДОМ.РФ.

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«Схема не носила массовый характер, но ряд подобных кейсов был выявлен», — отметила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Вероятнее всего, каждый из топ-10 игроков ипотечного рынка хотя бы раз столкнулся с подобной ситуацией, сообщил источник «Известий» в системно значимом банке. В этой кредитной организации зафиксировано два таких случая при том, что она занимает сравнительно небольшую долю на рынке.

Иметь в портфеле льготный кредит со ставкой 8% при ключевой в 13% — это очень дорого, пояснил источник. По его словам, если банки не получают за них возмещение, они не только теряют прибыль, но и получают убыток в 5% от суммы займа.

«Большинство сталкивались с такими ситуациями. Схема банкам известна, но полностью исключить такие ситуации без ухудшения клиентского сервиса в настоящее время невозможно», — отметил еще один источник из кредитной организации, входящей в топ-40 по активам.

Недобросовестные заемщики, которым удалось оформить больше одной льготной ипотеки, пользовались уязвимостью банков во взаимодействии с бюро кредитных историй (БКИ), пояснил собеседник «Известий» из системно значимой организации. Информация о новых оформленных кредитах поступает туда в среднем в течение трех дней — если клиент успеет получить одобрение на заем в другой организации, на него будет оформлено сразу два кредита с господдержкой.

С 9 сентября 2023 года постановление правительства № 1474 дало кредиторам право повышать ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня, если заемщик уже оформлял ее в другом банке. Такая возможность введена по аналогии с «Дальневосточной ипотекой» и «ИТ-ипотекой», отметили в ДОМ.РФ.

Проблема по сути решена — кредитным организациям дали механизм, с помощью которого они могут защититься. Но закон не имеет обратной силы, поэтому по ранее оформленным займам банки получить возмещение всё еще не могут, добавил собеседник «Известий» из системно значимой кредитной организации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ссуды дело: банки столкнулись с двойным оформлением льготной ипотеки

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