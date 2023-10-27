Бес сомнений

Тема палестино-израильского конфликта остается сегодня центральной в новостной повестке дня. Мир застыл в напряженном ожидании. Из сектора Газа приходят всё новые сообщения о погибших и раненых, о нанесенных ударах и чудовищных разрушениях, о нехватке топлива, воды и медикаментов. Всё говорит о приближении гуманитарной катастрофы в регионе. Вполне очевидно, что счастливого разрешения этой ситуации нет и в скором времени не предвидится. Число палестинцев, погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа, уже превысило 7 тыс. человек — многие из них дети и женщины. С израильской стороны после атаки ХАМАС 7 октября было убито свыше 1,4 тыс. человек. Израильским СМИ продолжают сообщать о смертях солдат, которые получили тяжелые ранения в день атаки ХАМАС.

При этом в скором времени число жертв нынешней эскалации палестино-израильского конфликта может увеличиться на фоне планов еврейского государства начать наземную операцию в секторе Газа.

О ее проведении руководство Израиля объявило практически сразу в ответ на атаку боевиков ХАМАС. Цель операции — зачистить территорию от террористов и создать буферную зону между сектором Газа и Израилем. При подготовке операции производились массовые авиаудары и артобстрелы позиций военных сил ХАМАС, которые неизбежно привели к жертвам среди мирного населения. В результате по всему миру прокатилась волна антиизраильских выступлений.

Затягивание сроков начала наземной операции имеет несколько причин. Лежащая на поверхности — это тщательная подготовка ЦАХАЛ к боевым действиям в городских условиях. Израиль ранее не сталкивался с масштабами и спецификой подобной операции, поэтому он старается максимально снизить свои военные потери и минимизировать политические последствия. В этой связи логично говорить не о затягивании сроков, а о тщательной подготовке. И чем дольше Израиль готовится, тем вероятнее, что он операцию начнет. На этом фоне примечательно отметить, что, по информации американских СМИ, ЦАХАЛ отрабатывает вторжение в сектор Газа в специально построенной типичной палестинской деревне, которую военные назвали «маленькая Газа». Именно там израильские военные учатся ведению «боя на узких улицах и в лабиринте туннелей».

Фактор существования целой системы туннелей, которую ХАМАС отстроил под сектором Газа, вызывает у многих экспертов сомнения в том, насколько ЦАХАЛ способна эффективно зачистить территорию. Ведь борьба под землей неизменно приведет к огромному числу потерь, что может вызвать обостренную реакцию гражданского населения. А это уже способно ударить по политической репутации премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его коллег, которых и так критикуют за то, что израильские спецслужбы вообще допустили события 7 октября. Как раз 27 октября появилась информация, что премьер-министр Израиля якобы отказался подписать приказ о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа из опасений лишиться доверия населения в случае ее провала.

Кроме того, после начала операции с территории сектора Газа неизбежно хлынет массовый поток беженцев, стремящихся укрыться от ужасов войны. Куда они направятся и как решить эту проблему, сейчас непонятно никому. И, возможно, это еще один фактор отсрочки начала атаки. Палестинцы могут двинуться в сторону Египта, однако пропускная способности КПП «Рафах» ограничена. Но главное — это то, что Каир пока не выражает заинтересованность принять на своей территории сотни тысяч беженцев из сектора Газа.

Очевидно, что наземной операцией в Газе и уничтожением ХАМАС Израиль не решит палестинскую проблему. Она только обострится. Израильтяне столкнутся с яростью и ненавистью десятков тысяч молодых палестинцев, которые создадут новые группировки и продолжат свое освободительное движение. Только на этот раз оно будет еще более жестоким и агрессивным. Волна насилия перекинется на Западный берег и захлестнет израильские поселения. Евреи по всему миру будут подвергаться нападениям со стороны радикалов-исламистов. Участятся акты насилия, как это недавно случилось в Детройте, когда была убита женщина-раввин Саманта Уолл.

Консолидация арабского мира и государств, выступающих против военного варианта разрешения палестино-израильского конфликта, приведет к усилению противоречий и дальнейшему разрыву между странами Глобального Юга и западным миром, в целом поддерживающим политику израильтян.

Более того, начало наземной операции грозит резким разрастанием конфликта, когда в него могут быть вовлечены третьи силы. В частности, речь идет о ливанском движении «Хезболла», которое уже сейчас обменивается обстрелами с Израилем. Кроме того, можно предположить, что глубинные причины паузы в проведении наземной операции в Газе связаны с анализом и просчетами далеких последствий дальнейшей эскалации конфликта и подготовкой Израиля и его союзников к возможному вступлению в него Ирана. В этом случае операция откладывается для накопления силового потенциала, позволяющего нанести Исламской Республике военное поражение. В случае расширения боевых действий не исключено вовлечение западных государств. Уже сейчас США предпринимают шаги, которые свидетельствуют о том, что Штаты в какой-то момент не захотят оставаться в стороне. А Америка, как показывает опыт прошлых лет, любит втягивать в войны и своих европейских союзников.

В текущей сложной и драматичной ситуации единственно верным и безотлагательным решением остается немедленное и безусловное освобождение всех заложников и прекращение огня. Россия подключилась к поиску решений, 26 октября Москву посетила делегация ХАМАС. Этот визит можно рассматривать как стремление РФ активизировать свою переговорную позицию и выступить в роли миротворца. И очень хочется надеется, что в результате предпринятых нами усилий удастся добиться хотя бы небольшого прогресса в стабилизации ситуации в регионе. Впрочем, в одиночку нынешний конфликт не решить, и остается верить, что арабские и исламские страны окажут давление на ХАМАС в нужном направлении, а главные партнеры еврейского государства не будут подпитывать милитаристские настроения израильтян.

Впрочем, пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари 27 октября заявил о принятии решения расширить наземные маневры в секторе Газа. Но это, по всей видимости, пока не означает полноценного начала наземной операции. Ведь последние дни подразделения израильской армии совершали вылазки на территорию анклава при помощи танков и бронированной техники. Во время этих боев обе стороны несли потери. После этого израильская армия отступала обратно на прежние рубежи.

Хотя с другой стороны, в СМИ появилась информация, что переговоры между ХАМАС и Израилем по возвращению заложников и заключению соглашения о прекращении огня при посредничестве Катара якобы продвигаются очень быстро.

Автор — эксперт управления международного сотрудничества Государственного университета управления

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора