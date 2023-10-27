Пользователи «Сбера» сообщают о сбоях в работе банковского приложения

Пользователи «Сбера» сообщили в пятницу, 27 октября, о сбоях в работе банковского приложения. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Всплеск жалоб начал расти около 14:00 мск.

Наблюдаются проблемы с доступом к online.sberbank.ru у ряда провайдеров Владивостока, Ярославля, Самары, Перми, Красноярска, Томска и других российских городов.

Кроме того, трудности с доступом к sbi.sberbank.ru у ряда провайдеров городов Омска, Красноярска, Саратова, Санкт-Петербурга и Москвы.

«Сбербанк онлайн временно недоступен», — эта запись появляется на экранах смартфонов при попытке пользователей войти в личный кабинет.

Как рассказали очевидцы, не работают банкоматы. На кассах некоторых магазинов не проходит оплата покупок банковскими картами. Из-за возросшего числа обращений клиентов перегружены линии «Сбера».

Ранее, 23 октября, из-за технического сбоя возникли проблемы с платежами за электроэнергию у жителей столичного региона. Суммы переводов списывались с банковских карт пользователей, но при этом не поступали в «Мосэнергосбыт».