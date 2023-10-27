Водитель наехал на велосипедистов на пробеге в поддержку Палестины в Мадриде

В Мадриде водитель автомобиля наехал на группу велосипедистов, участвовавших в пробеге в поддержку Палестины. Об этом 27 октября сообщила газета El País.

В результате произошедшего пять человек получили легкие ранения, одного из них доставили в больницу с травмой ноги.

Водитель скрылся с места происшествия, но спустя час прибыл в отделение полиции, где заявил, что первым подвергся нападению со стороны велосипедистов.

По данным газеты, подобные велопробеги проводятся в Мадриде каждый месяц и обычно призваны обратить внимание на проблемы велоинфраструктуры в городе. В этот раз организаторы приурочили мероприятие к событиям в Палестине, при этом некоторые участники заявили, что не были согласны с этим.

До этого, 22 октября, автомобиль въехал в толпу сторонников Палестины во время демонстрации в американском городе Миннеаполисе. У водителя произошел конфликт с протестующими, однако к серьезным последствиям он не привел.