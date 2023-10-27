Торговля фальсифицированной молочной продукцией в России снизилась в 10 раз

В России объем фальсификата в молочной отрасли за год снизился в 10 раз — с 30 до 3%, сообщили «Известиям» в пятницу, 27 октября, в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе государственной системы маркировки «Честный знак».

Там уточнили, что достичь такого существенного снижения фальсификата удалось благодаря интеграции двух государственных систем — электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» Россельхознадзора и «Честный знак». Первая контролирует количество поступившего на предприятие молочного сырья, вторая — объем произведенной из этого сырья готовой продукции: сыра и масла. Сравнение этих данных позволяет понять, сколько нелегального молока было завезено на предприятие.

«В начале 2022 года первые сверки показывали, что у 30% компаний просто не было достаточного количества сырья, чтобы произвести заявленный объем продукции. То есть речь шла о фальсификате или использовании «неучтенного» сырья, которое могло производиться без соблюдения требований», — сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

Как заявлял глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с сенаторами Совета Федерации в апреле 2022 года, сравнение данных систем «Меркурий» и «Честный знак» помогла выявить фирмы, которые производят молочные продукты, не закупая ни у кого молоко. Чиновник привел в пример случай, когда из 200 т сметаны у одного из производителей было промаркировано 20 т готовой продукции.

Регулярные сверки данных, за которыми следовали проверки, позволили на текущий момент снизить долю фальсификата на рынке в 10 раз — до 3% сообщили в ЦРПТ.

Накануне в ЦРПТ рассказали «Известиям», что продажа просроченной молочной продукции за последний год снизилась на 65%.

Маркировка молочной продукции началась в добровольном режиме с 20 января 2021 года. А с 1 июня 2021 года ее начали поэтапно вводить для различной молочной продукции в обязательном режиме. Сейчас в России обязательна маркировка всей молочной продукции, кроме фермерской.