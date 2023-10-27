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Суд арестовал обвиняемого в попытке отравить выпускников в Армавире

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Фото: Армавирский городской суд Краснодарского края
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Армавирский городской суд арестовал уроженца Мелитополя, обвиняемого в попытке отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища. Об этом сообщает в пятницу, 27 октября, объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Под стражей он пробудет два месяца.

«Суд, рассмотрев ходатайство и приняв во внимание обстоятельства совершенного преступления, пришел к выводу о необходимости его удовлетворения. Фигурант заключен под стражу до 25 декабря», — говорится в сообщении.

Следственное управление по региону запросило арест обвиняемого ранее в этот день.

22 октября председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке отравления агентом разведслужбы Украины 77 российских летчиков во время празднования 20-й годовщины их выпуска из учебного учреждения. Он рассказал, что в доставленных на праздник торте и алкоголе содержался яд. Отравленные продукты попробовать не успели, так как один из офицеров решил проверить, кто их принес.

Троянский торт: попытку отравить армавирских летчиков признали терактом
Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело

Позднее, 26 октября, стали известны детали подготовки попытки покушения на российских летчиков. По данным свидетелей, в ресторан преступник доставил торт под видом курьера. Он знал точное время и место встречи выпускников. Между тем в распоряжении «Известий» появились кадры с мужчиной, задержанным за попытку отравить тортом выпускников военного училища. На них видно, что он покупает алкоголь, который, вероятно, с десертом был доставлен в ресторан.

По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний уроженец Мелитополя, проживающий с 2015 года в РФ. Мужчина был доставлен к следователю для установления всех обстоятельств и мотивов случившегося. В отношении него возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

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