Суд арестовал обвиняемого в попытке отравить выпускников в Армавире

Армавирский городской суд арестовал уроженца Мелитополя, обвиняемого в попытке отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища. Об этом сообщает в пятницу, 27 октября, объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Под стражей он пробудет два месяца.

«Суд, рассмотрев ходатайство и приняв во внимание обстоятельства совершенного преступления, пришел к выводу о необходимости его удовлетворения. Фигурант заключен под стражу до 25 декабря», — говорится в сообщении.

Следственное управление по региону запросило арест обвиняемого ранее в этот день.

22 октября председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке отравления агентом разведслужбы Украины 77 российских летчиков во время празднования 20-й годовщины их выпуска из учебного учреждения. Он рассказал, что в доставленных на праздник торте и алкоголе содержался яд. Отравленные продукты попробовать не успели, так как один из офицеров решил проверить, кто их принес.

Позднее, 26 октября, стали известны детали подготовки попытки покушения на российских летчиков. По данным свидетелей, в ресторан преступник доставил торт под видом курьера. Он знал точное время и место встречи выпускников. Между тем в распоряжении «Известий» появились кадры с мужчиной, задержанным за попытку отравить тортом выпускников военного училища. На них видно, что он покупает алкоголь, который, вероятно, с десертом был доставлен в ресторан.

По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний уроженец Мелитополя, проживающий с 2015 года в РФ. Мужчина был доставлен к следователю для установления всех обстоятельств и мотивов случившегося. В отношении него возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ).