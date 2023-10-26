Свидетели рассказали о подготовке попытки отравления летчиков тортом в Армавире

После опроса нескольких свидетелей стали известны детали подготовки попытки покушения на российских летчиков в Армавире с помощью торта. Об этом 26 октября рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Тот самый «троянский» торт, который украшала эмблема летного училища, скопированная с фотографии шеврона из интернета, злоумышленник заказал заранее у местного кондитера.

В ресторан, где пилоты должны были праздновать годовщину своего выпуска, преступник доставил торт под видом курьера. Он знал точное время и место встречи мужчин.

«Торт видела, конечно. При мне, я дверь держала, когда его заносили. Большой, красивый торт. Он привез, накладную им дал. Заносили наши официанты», — рассказала сотрудница ресторана.

В распоряжении правоохранителей также имеются видеозаписи из магазинов, в которых злоумышленник искал бутылки виски, сопровождавшие отравленное угощение. Он устроил настоящую охоту за определенным лейблом, обойдя в его поисках несколько торговых точек. По словам продавцов, покупатель вел себя уверенно и вежливо, выглядел опрятно. Для какого события ему понадобилось большое количество алкоголя, он объяснять не стал. По результатам экспертизы уже установлено, что в тару был впрыснут яд.

«Он у нас вообще хотел купить 50, но у нас всего 18 бутылок было», — сообщила продавец.

По легенде, преступник отвез торт и ящики с алкоголем якобы в качестве подарка для своих бывших одноклассников. Однако подозрительное угощение, как уже известно, предназначалось для выпускников летного училища. Которые, к счастью, сначала постарались выяснить, от кого именно им был прислан такой щедрый подарок.

«Сразу сообразили, что не может ни от кого это быть. Не знали. Обратились в милицию. И всë дальше пошло по плану. Никто не пил. Это никто не ел», — поделился председатель совета ветеранов Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков Виктор Фисун.

О подозрительной доставке выпускники училища, среди которых есть и действующие пилоты, сообщили силовикам. Маршрут скрывшегося преступника вскоре был отслежен. В тот же день подозреваемого — уроженца Мелитополя — задержали в ближайшем аэропорту с билетами на Москву на руках.

Ранее, 22 октября, председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке отравления агентом Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины 77 российских летчиков во время празднования 20-й годовщины их выпуска из Армавирского военного авиационного училища. Рогов рассказал, что в доставленных на праздник торте и алкоголе содержался яд. Отравленные продукты попробовать не успели, так как один из офицеров решил проверить, кто их принес.

По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний уроженец Мелитополя, проживающий с 2015 года в РФ. Мужчина был доставлен к следователю для установления всех обстоятельств и мотивов случившегося. В отношении него возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

После инцидента в ряде СМИ появилась информация о том, что пытавшимся отравить летчиков мог быть Егор Семенов. В объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края подтвердили «Известиям», что человек с такой же фамилией был задержан за мелкое хулиганство. На данный момент он отбывает административный арест — 15 суток.

26 октября в распоряжении «Известий» появились кадры с мужчиной, задержанным за попытку отравить тортом выпускников военного училища. На них видно, что он покупает большое количество алкоголя в магазине. Вероятно, именно эти бутылки вместе с десертом были доставлены в ресторан.