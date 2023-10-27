Причиной заражения детей норовирусом в Перми стали заболевшие сотрудники кафе

Участники всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми заразились норовирусной инфекцией от заболевших сотрудников кафе гостиницы, где они питались. Об этом 27 октября сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«Причиной стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались дети. Управлением РПН по Пермскому краю выдано предписание о приостановке деятельности пищеблока», — сказано в заявлении.

Материалы об административном нарушении в отношении предпринимателя переданы в суд. Также в отношении организатора фестиваля составлен протокол по ст. 19.7 КоАП РФ об отсутствии уведомления о проведении мероприятия.

В ведомстве отметили, что пробы, собранные в пищеблоке столовой, исследуются. Все участники мероприятия находятся под медицинским наблюдением, их самочувствие удовлетворительное.

Накануне стало известно о госпитализации 15 несовершеннолетних с норовирусной инфекцией. Отмечалось, что Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование.

Норовирус является наиболее частой причиной гастроэнтерита. Он характеризуется рвотой и болью в животе.