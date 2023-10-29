Игра в опережение: спрос на корейские дорамы в РФ обогнал турецкие сериалы

Спрос на корейские киноленты в РФ обогнал турецкие сериалы. Онлайн-сервисы увеличили закупки таких фильмов за девять месяцев 2023-го на 35% в сравнении с годом ранее. Интерес к таким картинам связан с нетривиальными сюжетами, высоким качеством съемки и широким жанровым разнообразием. При этом киноманы всё чаще обращаются к нелегальным ресурсам для их просмотра. По данным антипиратского реестра, за девять месяцев 2023 года было удалено в пять раз больше такого корейского контента. Впрочем, участники рынка сомневаются в эффективности этого метода, поскольку в поисковиках быстро появляются новые ссылки .

Ушли в рост

Интерес к кинолентам из этой страны подстегнул онлайн-сервисы активно пополнять свою фильмотеку . Так, закупки корейских фильмов онлайн-сервисами за девять месяцев выросли на 35% в сравнении с годом ранее. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.

— Количество турецких тайтлов за год выросло примерно на 15%, корейских — на 35%. На Wink представлено более 300 тайтлов корейского производства, 80 из них компания приобрела в этом году. Самые популярные — «История девятихвостого лиса», «Императрица Ки», «Истинная красота», — отметил он. По его словам, число уникальных зрителей, которые смотрят корейский контент, в результате сравнялось с турецким.

Кадр из фильма «История девятихвостого лиса» Фото: tvN

Тенденцию к увеличению спроса на корейские дорамы подтверждают и в других онлайн-кинотеатрах .

Так, в пресс-службе KION «Известиям» сообщили, что сервис регулярно пополняет свою библиотеку азиатскими тайтлами . Так, в 2023 году самыми популярными корейскими картинами на платформе стали «Императрица Ки», «Призрачный доктор», «Ева», «Гоблин» («Демон»), «Мой пес Руни», «Мышь», «Счастье», «Разрушение к вашим услугам», добавили в компании.

В онлайн-кинотеатре Premier представлена 151 картина из Кореи — фильмы и сериалы . В топе по просмотру «Истинная красота», мультфильм «Larva: личинки» и «История девятихвостого лиса». Но большую часть аудитории привлекает всё же российский контент . Во-первых, потому, что сервис ориентирован в основном на работу с этим контентом. Во-вторых, зритель уже привык приходить на Premier именно за отечественными фильмами и сериалами, в том числе документальными.

За последнее время популярность корейского контента резко возросла среди взрослой аудитории , отметил гендиректор «Тайм Медиа Групп» Степан Ковалев. Сериалы из этой страны отличаются нетривиальными сюжетами, высоким качеством съемки и широким жанровым разнообразием. Это подтверждает и тот факт, что многие популярные корейские форматы, такие как шоу «Маска» или сериал «Хороший доктор», были успешно адаптированы в различных странах, включая Россию , добавил он.

Кадр из фильма «Игра в кальмара» Фото: Netflix

По данным Индекса Кинопоиск Pro, два из пяти наиболее популярных в России корейских проектов — сериалы «Игра в кальмара» и «Мы все мертвы», из-за санкций они не представлены в онлайн-кинотеатрах , пояснила директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая. Но видно, что интерес к корейским проектам постепенно перераспределяется в пользу тех, что представлены на площадках , уточнила она.

В Okko и Ivi отказались от комментария, в Start не ответили на запрос «Известий». Редакция также направила вопросы в Минкультуры.

Другой метод

Популярность корейских фильмов привела к росту такого нелегального контента , отметили эксперты. Они поясняют: из-за существенного сокращения ассортимента онлайн-сервисов после ухода из РФ крупных мейжоров многие потребители не готовы платить за подписки , поэтому ищут фильмы на пиратских ресурсах.

Согласно данным антипиратского реестра (его держателем в рамках антипиратского меморандума является Медиа-коммуникационный союз, МКС), за девять месяцев этого года было удалено в пять раз больше корейского нелегального киноконтента — 586,1 тыс. ссылок — по сравнению с аналогичным периодом 2022-го (тогда этот показатель составил 113,4 тыс. ссылок на пиратские страницы).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— В библиотеках крупнейших онлайн-кинотеатров широко представлены корейские сериалы и фильмы. Рост числа ссылок на нелегальный корейский контент, внесенных в антипиратский реестр, обусловлен желанием правообладателей защитить свои инвестиции. В соответствии с положениями антипиратского Меморандума, данные ссылки исключаются из поисковой выдачи в течение шести часов, а на практике это происходит в пределах всего получаса , — отметила директор по связям с общественностью МКС Елена Соловьева.

Роскомнадзор с начала года по 30 сентября удалил или заблокировал более 788 тыс. интернет-страниц в связи с нарушением авторских прав, из них с корейским контентом — около 2,2 тыс. интернет-страниц , сообщили «Известиям» в федеральной службе.

Однако участники рынка сомневается в эффективности исключения страниц из поисковиков.

— Такой метод борьбы с пиратством нельзя назвать эффективным. Реестр просто позволяет удалять ссылки из поиска, а контрафактные копии остаются доступны для пользователей . Создается видимость, что контрафакта в интернете нет, но это не так. Можно зайти на любой пиратский сервис и найти там нужный контент. Сервисы никуда не деваются , — говорит президент российской ассоциации по борьбе с пиратством «Русский щит» Юрий Злобин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Удаление нелегальных сайтов из поиска помогает в решении проблемы пиратства, потому что многие люди ищут изначально такой контент там , считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Есть зрители, которые заходят на известные им пиратские сайты, но значительная часть пользователей ищет ленты всё же через поисковики, говорит он.