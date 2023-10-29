Игра в опережение: спрос на корейские дорамы в РФ обогнал турецкие сериалы
Спрос на корейские киноленты в РФ обогнал турецкие сериалы. Онлайн-сервисы увеличили закупки таких фильмов за девять месяцев 2023-го на 35% в сравнении с годом ранее. Интерес к таким картинам связан с нетривиальными сюжетами, высоким качеством съемки и широким жанровым разнообразием. При этом киноманы всё чаще обращаются к нелегальным ресурсам для их просмотра. По данным антипиратского реестра, за девять месяцев 2023 года было удалено в пять раз больше такого корейского контента. Впрочем, участники рынка сомневаются в эффективности этого метода, поскольку в поисковиках быстро появляются новые ссылки.
Ушли в рост
Интерес к кинолентам из этой страны подстегнул онлайн-сервисы активно пополнять свою фильмотеку. Так, закупки корейских фильмов онлайн-сервисами за девять месяцев выросли на 35% в сравнении с годом ранее. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.
— Количество турецких тайтлов за год выросло примерно на 15%, корейских — на 35%. На Wink представлено более 300 тайтлов корейского производства, 80 из них компания приобрела в этом году. Самые популярные — «История девятихвостого лиса», «Императрица Ки», «Истинная красота», — отметил он. По его словам, число уникальных зрителей, которые смотрят корейский контент, в результате сравнялось с турецким.
Кадр из фильма «История девятихвостого лиса»
Тенденцию к увеличению спроса на корейские дорамы подтверждают и в других онлайн-кинотеатрах.
Так, в пресс-службе KION «Известиям» сообщили, что сервис регулярно пополняет свою библиотеку азиатскими тайтлами. Так, в 2023 году самыми популярными корейскими картинами на платформе стали «Императрица Ки», «Призрачный доктор», «Ева», «Гоблин» («Демон»), «Мой пес Руни», «Мышь», «Счастье», «Разрушение к вашим услугам», добавили в компании.
В онлайн-кинотеатре Premier представлена 151 картина из Кореи — фильмы и сериалы. В топе по просмотру «Истинная красота», мультфильм «Larva: личинки» и «История девятихвостого лиса». Но большую часть аудитории привлекает всё же российский контент. Во-первых, потому, что сервис ориентирован в основном на работу с этим контентом. Во-вторых, зритель уже привык приходить на Premier именно за отечественными фильмами и сериалами, в том числе документальными.
За последнее время популярность корейского контента резко возросла среди взрослой аудитории, отметил гендиректор «Тайм Медиа Групп» Степан Ковалев. Сериалы из этой страны отличаются нетривиальными сюжетами, высоким качеством съемки и широким жанровым разнообразием. Это подтверждает и тот факт, что многие популярные корейские форматы, такие как шоу «Маска» или сериал «Хороший доктор», были успешно адаптированы в различных странах, включая Россию, добавил он.
Кадр из фильма «Игра в кальмара»
По данным Индекса Кинопоиск Pro, два из пяти наиболее популярных в России корейских проектов — сериалы «Игра в кальмара» и «Мы все мертвы», из-за санкций они не представлены в онлайн-кинотеатрах, пояснила директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая. Но видно, что интерес к корейским проектам постепенно перераспределяется в пользу тех, что представлены на площадках, уточнила она.
В Okko и Ivi отказались от комментария, в Start не ответили на запрос «Известий». Редакция также направила вопросы в Минкультуры.
Другой метод
Популярность корейских фильмов привела к росту такого нелегального контента, отметили эксперты. Они поясняют: из-за существенного сокращения ассортимента онлайн-сервисов после ухода из РФ крупных мейжоров многие потребители не готовы платить за подписки, поэтому ищут фильмы на пиратских ресурсах.
Согласно данным антипиратского реестра (его держателем в рамках антипиратского меморандума является Медиа-коммуникационный союз, МКС), за девять месяцев этого года было удалено в пять раз больше корейского нелегального киноконтента — 586,1 тыс. ссылок — по сравнению с аналогичным периодом 2022-го (тогда этот показатель составил 113,4 тыс. ссылок на пиратские страницы).
— В библиотеках крупнейших онлайн-кинотеатров широко представлены корейские сериалы и фильмы. Рост числа ссылок на нелегальный корейский контент, внесенных в антипиратский реестр, обусловлен желанием правообладателей защитить свои инвестиции. В соответствии с положениями антипиратского Меморандума, данные ссылки исключаются из поисковой выдачи в течение шести часов, а на практике это происходит в пределах всего получаса, — отметила директор по связям с общественностью МКС Елена Соловьева.
Роскомнадзор с начала года по 30 сентября удалил или заблокировал более 788 тыс. интернет-страниц в связи с нарушением авторских прав, из них с корейским контентом — около 2,2 тыс. интернет-страниц, сообщили «Известиям» в федеральной службе.
Однако участники рынка сомневается в эффективности исключения страниц из поисковиков.
— Такой метод борьбы с пиратством нельзя назвать эффективным. Реестр просто позволяет удалять ссылки из поиска, а контрафактные копии остаются доступны для пользователей. Создается видимость, что контрафакта в интернете нет, но это не так. Можно зайти на любой пиратский сервис и найти там нужный контент. Сервисы никуда не деваются, — говорит президент российской ассоциации по борьбе с пиратством «Русский щит» Юрий Злобин.
Удаление нелегальных сайтов из поиска помогает в решении проблемы пиратства, потому что многие люди ищут изначально такой контент там, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Есть зрители, которые заходят на известные им пиратские сайты, но значительная часть пользователей ищет ленты всё же через поисковики, говорит он.
Метод борьбы с пиратством, практикуемый реестром, дает средний эффект, в поисковике быстро появляются новые ссылки, считает источник «Известий», близкий к руководству одного из онлайн-кинотеатров. Более эффективная мера, по его оценке, — предоставить поисковикам список разрешенных сайтов, а остальные блокировать.