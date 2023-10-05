Богатые снова заплачут: в онлайн-кинотеатрах появится классика мыльных опер

В российских онлайн-кинотеатрах появится классика мексиканских и бразильских мыльных опер — «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут» и другие сериалы. Все основные платформы ведут переговоры о приобретении прав на их показ в стране , сообщил «Известиям» источник в отрасли и подтвердили представители ряда сервисов. Помимо старых лент, популярных в 1990-е годы, обсуждается покупка прав и на новые проекты. Латиноамериканские сериалы могут стать популярными у российских зрителей, поскольку сейчас люди готовы активно пересматривать старые ленты, а также заинтересоваться новыми, как это произошло с турецкими лентами , говорят представители отрасли.

Вспомнить старое

Российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры с правообладателями мексиканских и бразильских сериалов о приобретении прав на их показ в нашей стране, сообщил «Известиям» источник в отрасли и подтвердили представители некоторых сервисов. На платформах появятся такие проекты как «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Дикий ангел», «Просто Мария», «Клон». Также компании планируют купить права на показ современных латиноамериканских фильмов, уточнили в сервисах.

Мексиканские, бразильские и аргентинские сериалы были пионерами жанра мыльных опер на отечественном телевидении и потому пользуются особой популярностью в России , сказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

— Несмотря на то что сейчас в топе просмотров турецкие ленты, аудитория поклонников латиноамериканских сериалов всё равно достаточно большая. Не исключено, что в ближайшее время у нас появится латиноамериканский проект, который понравится преданным фанатам таких сериалов, — добавили в компании.

Кадр из сериала «Богатые тоже плачут», 2022 год Фото: start

Сейчас отмечается тенденция роста интереса к латиноамериканским проектам, которые в свое время открыли российскому зрителю, что такое эпические по продолжительности, запутанные по сюжету, романтически-драматические сериалы, начиная с «Рабыни Изауры», сказал гендиректор Wink Антон Володькин. Wink сейчас находится в процессе переговоров с этими странами по ряду проектов, уточнил он.

— Зрители, распробовав контент из Турции и других стран, сейчас начинают активнее смотреть на Латинскую Америку. Интерес подогрела новая версия культового сериала «Богатые тоже плачут». Это довольно «компактный» ремейк, который включает всего 60 серий (в оригинале было 248 серий, — «Известия»), — сказал Антон Володькин.

У сервисов есть интерес к любому контенту, который не противоречит действующему законодательству, сказал директор по контенту онлайн-кинотеатра Иви Иван Гринин. Сериалы из Латинской Америки имеют свой потенциал и свою нишу, добавил он.

Помимо классики 1990-х интерес для российских онлайн-кинотеатров представляют и новые ленты, произведенные в этих странах, говорят участники рынка. Например, на платформе KION уже присутствуют такие современные латиноамериканские сериалы, как «Медики, линия жизни», «Любовь вне закона» и другие, сообщили в пресс-службе компании. Сервис сейчас рассматривает и некоторые другие проекты с этих территорий и не исключает их появления на сервисе, добавили там.

Сериал «Дикий ангел» Фото: Televisión Federal (Telefe)

Для стран Латинской Америки российский рынок представляет интерес, но они опасаются санкций со стороны США, поэтому готовящиеся сделки афишировать не будут , отметил источник «Известий».

В Министерстве культуры отметили, что поддерживают развитие международного культурного обмена и взаимодействия.

— Любые иностранные киноленты, не противоречащие законам РФ, могут быть допущены до российских зрителей при выполнении необходимых для площадок процедур и согласований, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

При этом киноленты из абсолютно любой страны могут обрести популярность. Внимание зрителей, как правило, привлекает талант и профессионализм авторов, а не локации происхождения фильма, добавили в Минкульте.

Незаменимых нет

Решение западных мейджоров оставить россиян без своего контента никаких катастрофических последствий не имело — зрители нашли ему альтернативу, рассказал Антон Володькин.

— Главный бенефициар изменений — российский контент, количество и качество которого существенно выросло за последние годы. В топах самых популярных сериалов и фильмов в Wink подавляющее большинство занимают российские проекты, в том числе наши произведения из линейки Wink Originals, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тенденцию подтверждают и данные другого сервиса: по статистике START, восемь из десяти новых подписчиков приходят на платформу, чтобы посмотреть оригинальные проекты — сейчас у сервиса их больше 1350 часов, сказали в его пресс-службе. Однако зарубежный контент эффективно работает на удержание подписчиков, добавили там.

Если говорить об иностранных сериалах, очень выросла популярность турецкого контента. В топах по просмотру в последние кварталы стабильно фигурируют несколько турецких лент, отметил Антон Володькин. Есть спрос на корейские и индийские сериалы, причем они сегодня гораздо шире и интереснее стереотипов, которые сложились о кинопродукции этих стран, уточнил он.

Интерес к латиноамериканскому контенту укладывается в канву того, что наши сервисы уже работают с турецкими, китайскими, индийскими сериалами , сказал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Онлайн-кинотеатры вспомнили о популярности сериалов из латиноамериканских стран и захотели разнообразить ими свои библиотеки. Для определенной категории зрителей этот контент может вызвать интерес, но старые ленты едва ли смогут увлечь большинство зрителей так же сильно, как российский originals, считает аналитик.

Российские компании заинтересованы и в продаже своего контента за рубежом, писали ранее «Известия». В частности, речь идет о поставках кинолент и мультфильмов в Сербию, Вьетнам, Индию и другие страны. Иностранным зрителям интересны, в частности, такие ленты, как «Чинк: хвостатый детектив», «Волшебник изумрудного города», «Эпидемия», «Игра на выживание». В этом году зарубежные страны закупят на 20% больше российского кино и мультфильмов, подсчитали в Telecom Daily. Такой рост спроса связан с высоким качеством отечественного продукта, которое из года в год совершенствуется, считают эксперты.