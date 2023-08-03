Восточные глазки: какие турецкие сериалы выйдут в 2023 году

Халит Эргенч из «Великолепного века» сыграет тяжело больного изобретателя устройства для телепатической связи с женой. Ханде Эрчел из романтической комедии «Постучись в мою дверь» перевоплотится в прокурора, который расследует убийство с журналистом-шизофреником. А режиссер сериала «Королек — птичка певчая» покажет Франкенштейна по-турецки. «Известия» рассказывают о самых ожидаемых турдизи сезона.

По-турецки говорили

Без мужчин / Nomen

Один из самых ожидаемых турецких сериалов — «Без мужчин». В первую очередь это связано с актерским составом. В главной роли — Халит Эргенч. Российским зрителям он известен по исторической драме «Великолепный век» о временах правления Султана Сулеймана и о его отношениях с девушкой Александрой, которую турки взяли в плен и назвали Хюррем.

Халит Эргенч Фото: ТАСС/Zuma

О новом проекте с Халитом Эргенчем информации немного. Некоторые источники анонсировали релиз еще год назад на Disney+. По данным сервиса IMDb производство завершено, но дата выхода эпизодов пока не указана. Точные детали сюжета тоже неизвестны. Сообщается, что «Без мужчин» — драма о тяжело больном мужчине. Он изобретает устройство, которое позволит ему установить телепатическую связь с супругой.

Ататюрк / Atatürk

Киносын Халита Эргенча по «Великолепному веку» — Арас Булут Ийнемли, который сыграл взрослого шехзаде Баязида, — появится в биографическом сериале «Ататюрк». Он снят к 100-летию Турецкой Республики. Премьера состоится 29 октября. Всего выйдет шесть эпизодов, которые расскажут о жизни Мустафы Кемаля Ататюрка — первого турецкого президента.

Турок / El Turco

Еще одна новинка, которая частично основана на реальных событиях, — сериал «Турок». Это экранизация одноименного романа Орхана Йениараса. В центре сюжета солдат армии янычар Балабан Ага. После битвы при Вене в 1683 году он попадает в деревню на севере Италии и помогает местным бороться за свои права и поднять восстание.

Производством сериала занимается студия Ay Yapim, на счету которой один из главных турецких хитов — «Черная любовь». Балабана сыграл Джан Яман. В 2018 году он получил премию «Золотая бабочка» за лучшую мужскую роль в романтической комедии «Ранняя пташка». Его партнером в сериале «Турок» стала итальянская актриса Грета Ферро , хотя ходили слухи, что к касту может присоединиться звезда мелодрамы «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Кроме того, в списке актеров значится имя некой Екатерины Тучиной. На IMDb фильмография у нее небольшая. Указано, что до этого она снялась в сериале «ФБР: За границей».

Джан Яман Фото: ТАСС/Zuma/Massimo Insabato

Релиз сериала «Турок» планируется в этом году, но точная дата пока неизвестна. Всего в сериале будет шесть эпизодов.

Два незнакомца / İki Yabancı

И пусть надежды поклонников Ханде Эрчел не оправдались, скучать по любимой актрисе им не придется. Она появится в детективе «Два незнакомца». В центре сюжета прокурор Лейла, которая расследует убийство известного бизнесмена. Девушка знакомится с журналистом Кенаном (Бурак Дениз), у которого есть секрет — он страдает шизофренией и раздвоением личности.

Ханде Эрчел Фото: Getty Images/ Neilson Barnard/amfAR

Созданный / Yaratılan

«Созданный» — адаптация романа Мэри Шелли «Франкенштейн». Подробностей о проекте пока немного. Сериал находится на этапе производства. Режиссерское кресло занял Чаган Ырмак, известный по сериалу «Королек — птичка певчая» . В первом сезоне будет восемь серий, которые появятся на Netflix. Дата премьеры пока неизвестна.

Кадр из сериала «Созданный» Фото: IMBD

Про невозможную любовь

Сразу несколько релизов анонсировал FOX. Все с привычными для турецких сериалов запутанными любовными линиями и интригами. Сериал «Узы судьбы» (Kader Bağları) — о случайной встрече на винограднике двух людей из разных миров, между которыми вспыхивает страсть. Еще один проект «Безграничная любовь» (Hudutsuz Sevda) — о мести и любви.

Актерский состав сериала «Узы судьбы» Фото: FOX

Что выйдет в России

В 2023 году фанатов дизи ждет второй сезон сериала «Семья» (Aile) — долгожданное продолжение любовно-криминальной истории. В новом сезоне супругам Аслану и Девин предстоит не только противостоять внешним врагам, но и налаживать непростые отношения с родственниками . Под гнетом властной матери главный герой начинает терять себя, сомневаться в своих чувствах и убеждать себя в том, что встреча с Девин была самой большой ошибкой жизни.

Кадр из сериала «Семья» Фото: IMBD

Точная дата релиза пока неизвестна, но «Известия» выяснили, что российским зрителям второй сезон «Семьи» будет доступен к просмотру на «Иви».

Кроме того, в онлайн-кинотеатре появятся и другие турецкие новинки из списка уже вышедших. Среди них «Гюльджемаль» — история о юноше, который живет с братьями и сестрами в небольшом городке Болу. После смерти родителей ему приходится взять на себя ответственность за детей, найти общий язык с которыми непросто, а еще столкнуться с финансовыми проблемами и другими испытаниями. Но это только закаляет характер Гюльджемаля : ради счастья семьи он готов пойти на многое и даже в самые сложные моменты не теряет надежду.

Кадр из сериала «Гюльджемаль» Фото: FOX