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Правительство РФ утвердило перечень сельхозпродукции для расчета через спецсчета

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Правительство РФ утвердило перечень сельхозпродукции, при экспорте которой с 1 ноября допускаются расчеты за рубли через спецсчета. Об этом 27 октября сообщается на сайте кабмина.

Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Так, в список вошли свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмыхи и другие твердые остатки.

«При расчетах за поставки такой продукции могут использоваться специальные рублевые и валютные счета типа З, открываемые иностранными покупателями в уполномоченных банках», — сказано в сообщении.

Покупатели смогут переводить оплату в валюте на специальный счет, а затем продавать ее банку или на бирже. После этого средства в рублях будут зачислены на специальный рублевый счет и переведены поставщику продукции.

Как отмечается, приостановление операций, арест или списание средств с таких счетов не допускаются.

Данное решение принято, чтобы обеспечить финансовую стабильность России в условиях санкционного давления.

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Механизм должен заработать по аналогии с расчетами за поставки газа с недружественными странами

В августе президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции из РФ. Он призван упростить дoступ дружественных стран на российский продовoльственный рынок.

Кроме того, в июле директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев рассказал «Известиям», что расчеты в нацвалюте при экспорте сельхозпродукции могут быть удобными. Если у страны сбалансированная торговля с каким-либо государством, то экспортер получает в оплату валюту этого государства и ее там же тратит. В пример он привел Китай, у которого примерно сбалансированная торговля с РФ.

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