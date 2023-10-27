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Минцифры поделилось планами по подключению школьных классов к Wi-Fi

Минцифры вернется к вопросу подключения школьных классов к Wi-Fi в 2024 году
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Минцифры РФ надеется с 2024 года продолжить подключение классов российских школ к сетям Wi-Fi, работа уже проведена в 10 тыс. образовательных учреждений, рассказал 27 октября замглавы министерства Олег Качанов на всероссийском форуме региональной информатизации «Проф-IT» в Новосибирске.

Он отметил, что дети должны заинтересоваться образованием, а не играми или соцсетями, и для этого нужны технические условия.

«База — это сети Wi-Fi в школах, непосредственно в классах. В 2020–2022 годах была проведена большая работа, подключено около 10 тыс. школ, обеспечен непосредственно Wi-Fi в классах, и мы рассчитываем, что эту работу удастся продолжить», — сказал замминистра по видеосвязи.

По его словам, 2023 год стал безденежным и финансовой возможности продолжать работу не было.

«Но в 2024 году мы вроде бы договорились, что деньги опять будут, и мы продолжим работу по подключению непосредственно школьных классов к Wi-Fi-сетям. Это важно, на мой взгляд, потому что нет сетей — нет доставки контента», — заключил он.

В сентябре сообщалось, что в Москве все учебные заведения подключили к единой сети Wi-Fi study.mos в рамках проекта по обновлению цифровой инфраструктуры к новому учебному году. Благодаря новой сетевой инфраструктуре учителя и школьники получат доступ к сервисам «Московской электронной школы».

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В октябре 2022 года Минцифры вынужденно приостановило программу подключения сети Wi-Fi в российских школах. Глава ведомства тогда отмечал, что министерство изучит практику использования Wi-Fi в учебных заведениях, после чего отработает эти моменты и вернется к рассмотрению данного вопроса.

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