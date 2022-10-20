В российских школах приостановят программу подключения Wi-Fi

Программу подключения к беспроводной сети Wi-Fi приостановят в российских школах. Об этом в четверг, 20 октября, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме на заседании по бюджетной политике.

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, это Wi-Fi в школах. У нас уже 9 тыс. школ подключены к Wi-Fi полноценно», — приводит слова Шадаева телеканал «Звезда».

Шадаев отметил, что в министерстве будут оценивать практику использования Wi-Fi в учебных заведениях, пишет сайт kp.ru. После этого Минцифры отработает эти моменты и вернется к данному вопросу, отмечает RT.

В конце августа 2022 года Минпросвещения РФ напомнило о запрете на использование мобильных телефонов на уроках.

В Роспотребнадзоре уточнили, что этот запрет не новый, соответствующие ограничения были и раньше. СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года.

Запрет на смартфоны ввели из-за их негативного влияния на здоровье детей, уточнили в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, когда ребенок смотрит на маленький экран устройства, нагрузка на его органы зрения повышается. В отдельных случаях использование мобильного телефона может привести к нарушении осанки, отмечает телеканал «360».

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова предупредила о неприятных последствиях при использовании смартфонов во время уроков. По ее словам, если ребенок во время урока отвлекается на чтение новостей или переписывается в соцсетях, это дает дополнительную нагрузку на голову и негативно влияет на сосредоточенность. Она также высказала мнение, что запрет на смартфоны во время уроков улучшит успеваемость.