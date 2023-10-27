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Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Дагестане

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Фото: t.me/mvd_dagestan
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Один человек погиб, восемь пострадали в результате ДТП с тремя автомобилями в Дагестане. Об этом 27 октября сообщает региональное управление МВД.

Отмечается, что 26 октября примерно в 22:30 на 867-м км федеральной автодороги «Кавказ» в Каякентском районе произошло столкновение автомобилей Porsche Cayenne, Hyundai и Lada Priora.

В результате аварии один человек скончался на месте происшествия от полученных травм. Восемь человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, состояние двух из них оценивается как критическое.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, количество и личности участников происшествия.

Накануне в результате ДТП в Туве погибли пятеро человек, в том числе малолетний ребенок. По предварительным данным, произошло столкновение легковых автомобилей иностранного и отечественного производства. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.

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