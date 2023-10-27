Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Дагестане
Один человек погиб, восемь пострадали в результате ДТП с тремя автомобилями в Дагестане. Об этом 27 октября сообщает региональное управление МВД.
Отмечается, что 26 октября примерно в 22:30 на 867-м км федеральной автодороги «Кавказ» в Каякентском районе произошло столкновение автомобилей Porsche Cayenne, Hyundai и Lada Priora.
В результате аварии один человек скончался на месте происшествия от полученных травм. Восемь человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, состояние двух из них оценивается как критическое.
В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, количество и личности участников происшествия.
Накануне в результате ДТП в Туве погибли пятеро человек, в том числе малолетний ребенок. По предварительным данным, произошло столкновение легковых автомобилей иностранного и отечественного производства. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.