Норвежский мэр убрал российский венок советским воинам

Мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд убрал венок советским воинам-освободителям, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным в городе Киркенес. Об этом 25 октября сообщило издание NRK.

Отмечается, что российский дипломат проигнорировал призывы воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с празднованием освобождения норвежского города Киркенес Красной армией 25 октября 1944 года.

Коныгин произнес речь на церемонии празднования, а также возложил венок советским освободителям Северной Норвегии. Однако, по информации NRK, мэр муниципалитета Сeр-Варангер был недоволен действиями консула и тем, что российский венок закрывал норвежский.

Чиновник убрал венок, возложенный российским дипломатом. Как указывает NRK, одна россиянка вернула его на место, и норвежский венок был снова прикрыт.

Ранее, 4 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление норвежского министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт, в котором та сравнила поддержку Украины западными странами в противостоянии с Россией с борьбой против нацистской Германии во Второй мировой войне, надругательством над совместной историей России и Норвегии. Захарова указала, что глава норвежского МИДа перевернула всю послевоенную историю и во всех своих выступлениях, пронизанных ненавистью в отношении РФ, забыла упомянуть освобождение Советским Союзом и миллионами его граждан от гитлеровских захватчиков Европы, включая саму Норвегию.