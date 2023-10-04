Захарова назвала кощунственными антироссийские заявления главы МИД Норвегии

Антироссийские высказывания норвежского министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт — это надругательство над совместной историей России и Норвегии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 4 октября.

Так, она прокомментировала заявления Хюитфельдт в ходе выступлений в США и Норвегии, когда она сравнила поддержку Украины западными странами в противостоянии с Россией с борьбой против нацистской Германии во Второй мировой войне.

Захарова указала, что глава норвежского МИДа перевернула всю послевоенную историю и во всех своих выступлениях, пронизанных ненавистью в отношении РФ, забыла упомянуть освобождение Советским Союзом и миллионами его граждан от гитлеровских захватчиков Европы, включая саму Норвегию.

«Проводимая параллель между поддержкой киевского режима в противостоянии с Россией и борьбой с нацистской Германией не просто кощунственна. Это надругательство над совместной историей, попрание памяти погибших при освобождении Норвегии советских воинов», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Ранее, 2 октября, российское посольство в Осло также отметило, что представители норвежских властей позволили себе неприемлемые высказывания в адрес России на международных площадках, включая американскую, и манипулировали историческими фактами. Дипломаты указали на то, что руководство Норвегии «манипулировали историческими фактами о Второй мировой войне и послевоенном периоде», а также давали «идеологизированные оценки текущим международным процессам».