Синоптики спрогнозировали снежную погоду и до –2 в Москве 27 октября
Облачно, осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и до –2 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 27 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –2…0 градусов.
В Московской области днем прогнозируют –3…+2 градуса, ночью похолодает до –4.
Днем ожидается восточный ветер со скоростью 6–11 м/c, ночью — северо-восточный, его скорость составит 5–10 м/с.
Атмосферное давление — 737–739 мм ртутного столба.
Ранее, 26 октября, в Гидрометцентре объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы, он будет действовать в Москве с вечера четверга до утра пятницы.
В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в пятницу, 27 октября, может достигать 5 см.